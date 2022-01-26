Ученые рассказали, смогут ли люди размножаться в космосе

Учитывая с какой скоростью развивается наука, не удивительно, что вскоре люди колонизирует другие планеты или спутники. Однако в таком случае, необходимо решить вопрос размножения за пределами Земли.

Влиятельные деятели космической индустрии, такие как Илон Маск и Джефф Безос, мечтают о будущем, в котором миллионы землян будут жить в космосе, что, естественно, потребует самоподдерживающейся популяции людей где-то еще, кроме нашей планеты, пишет Axios.

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Как отметил Гэри Стрейнджман, научный руководитель Института трансляционных исследований космического здоровья, прошло более 20 лет с момента последних систематических экспериментов по размножению и развитию позвоночных в условиях космического полета. Тем не менее, сейчас исследователи активно планируют миссии и строят ракеты для полета на Луну и Марс.

Размножение почти наверняка будет иметь отношение к трехлетней миссии на Марс и ученые хотят предусмотреть любые риски связанные с продолжением рода в космосе.

Эксперименты с размножением млекопитающих

[ + – ] В последние годы ученые отправили на Международную космическую станцию ряд экспериментов, чтобы попытаться ответить на различные вопросы о том, что может потребоваться млекопитающим

В последние годы ученые провели на Международной космической станции ряд экспериментов, чтобы попытаться ответить на различные вопросы о том, что может потребоваться млекопитающим, а в перспективе и людям, для размножения в космосе.

Проведенное в июне исследование, показало, что сублимированная сперма мышей, отправленных на МКС, не подверглась негативному воздействию окружающей среды на низкой околоземной орбите и после возвращения на Землю произвела здоровых детенышей. Более ранний российский эксперимент отправил самцов и самок крыс на орбиту, позволив им размножаться. Две самки крыс забеременели, но ни одна из них не родила живого потомства.

Что потребуется для того, чтобы люди и другие виды могли рожать детей вне Земли, необходимы более детальные исследования, и некоторые ученые говорят, что финансированию и проведению таких исследований уделяется недостаточно внимания.

Что затрудняет изучение размножения в космосе?

[ + – ] 12-я женщина-космонавт - американка Кэтрин Райан Корделл Торнтон. Совершила 4 космических полета

"Риски космических полетов нам понятны, но последствия этих рисков для зачатия, беременности, рождения и развития вообще почти не изучены. Особенно у млекопитающих, и тем более у человека", — рассказал Стрейнджман.

Исторически сложилось так, что женщин среди космонавтов очень мало, что затрудняет изучение того, как могут работать такие важные составляющие репродукции, как контроль рождаемости, менструация и овуляция.

Каковы основные факторы, которые могут ограничить возможность рождения здоровых детей в космосе?

Радиационная обстановка на МКС не оказала негативного влияния на сперму и эмбрионы мышей, но по мере продвижения людей к более отдаленным пунктам назначения, таким как Марс, ситуация может измениться, поскольку радиация будет только расти. Гравитация также может быть важна для физического расположения клеток в эмбрионе.

[ + – ] Исторически сложилось так, что женщин среди космонавтов очень мало, что затрудняет изучение того, как могут работать такие важные составляющие репродукции, как контроль рождаемости, менструация и овуляция

В настоящее время исследователи анализируют эксперимент, проведенный на космической станции, в ходе которого астронавты выращивали замороженные эмбрионы мыши, чтобы выяснить, нужна ли им гравитация для развития.

"Млекопитающие чувствительны к стрессу, что затрудняет спаривание даже на Земле", — подчеркнул Терухико Вакаяма, японский биолог, занимающийся вопросами размножения в космосе.

По словам Стрейнджмана, этические проблемы, связанные с исследованиями репродукции человека, также ограничивают эксперименты в космосе.

Что же дальше?

[ + – ] По словам Стрейнджмана, этические проблемы, связанные с исследованиями репродукции человека, также ограничивают эксперименты в космосе

Ряд исследований, предлагаемых в ближайшие годы, может помочь ответить на эти волнующие вопросы, связанные с размножением в космосе.

Вакаяма и его исследовательская группа надеются отправить сублимированную сперму на Gateway — объект, который будет находиться на орбите Луны, чтобы понять, как она поведет себя в более интенсивной радиационной среде.

Другой предлагаемый эксперимент, до запуска которого, вероятно, еще несколько десятилетий, отправит тихоходок — микроскопических экстремофилов и червей нематодов в межзвездное путешествие, чтобы посмотреть, как они будут себя вести, в том числе как они смогут размножаться вдали от Земли.