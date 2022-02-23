Чи бачать кішки сни: вчені змогли відповісти на запитання і навіть розповісти, що їм сниться

Завдяки сучасним технологіям дослідники змогли визначити, коли коти, собаки та інші тварини бачать сни.

Кішки — справжні любителі поспати. Вони сплять більше, ніж більшість ссавців, а тривалість їхнього сну становить від 12 до 18 годин на день, пише Tree Hugger.

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Але чи сняться котам сни й чи бачать вони кошмари? Якщо коротко, то так, коти справді бачать сни. Досі багато дослідників не могли дати точної відповіді, але завдяки сучасним технологіям вчені можуть визначити коли коти, собаки та інші тварини бачать сни.

[ + – ] Кішки проходять через фази сну, як і люди

Кішки насправді проходять через фази сну, як і люди. Вони мають швидкий сон з великою кількістю сновидінь. Під час фази швидкого сну (також REM-фаза) кішки бачать яскраві та тривалі сновидіння. Якщо ви помітили, що вуса, хвіст і лапи вашої кішки рухаються під час сну, то найімовірніше вона проходить через цикл REM-фази. Під час швидкого сну пульс і дихання прискорюються, а очі швидко рухаються в різних напрямках.

Фаза повільного (або глибокого) сну також притаманна нашим улюбленим компаньйонам. Під час глибокого сну тіло відновлюється. Сни, що виникають під час швидкого сну, як правило, довші, креативніші та детальніші, а під час повільного коротші.

Що котам сниться?

[ + – ] Найчастіше котам сняться 2 речі: полювання та повсякденне життя

Найчастіше котам сняться 2 речі:

Полювання

Як зазначає ветеринарний невролог Адріан Моррісон, кішки у фазі швидкого сну рухають головами так, ніби вони стежать за чимось чи спостерігають. Така поведінка нагадує нам, що домашні коти навіть у снах не втрачають мисливських інстинктів.

Повсякденне життя

Дослідження вчених також показують, що котам сниться і те, що сталося протягом дня. Від ігор з їхніми власниками до контактів з іншими тваринами або часу, проведеного в обіймах. Кішки часто використовують сон, щоби згадувати події проведеного дня.

Чи бачать вони кошмари?

[ + – ] Чотирьохлапі пушистики відчувають широкий спектр негативних емоцій, тому будь-яка незначна проблема може вплинути на них.

Котам не сняться катаклізми, політика та інші тривожні речі, проте їм сняться інші кошмари. Чотирилапі пухнастики відчувають широкий спектр негативних емоцій, тому будь-яка незначна проблема може сильно вплинути на них.

Так, наприклад, якщо ваш улюбленець крутиться і смикається вві сні, йому може снитися тривожний сон про щура, якого він побачив у домі й не зміг упіймати. Крім того, кішкам можуть снитися кошмари про неприємні речі, які траплялися з ними в минулому. Наприклад, невдале приземлення, тривога розлуки та бійки з іншими тваринами можуть спровокувати нічні кошмари.

Також варто додати, що якщо коти провели деякий час на вулиці або в переповнених притулках, то ймовірність того, що їм снитимуться кошмари, вища, навіть якщо тепер вони живуть у безпечному та спокійному будинку.

Якщо ви бачите, що вашому улюбленцю сниться поганий сон, будити його не варто, тому що він може злякатися і відреагувати агресивно.