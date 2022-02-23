Видят ли кошки сны: ученые смогли ответить на вопрос и даже рассказать, что им снится

Благодаря современным технологиям исследователи смогли определить, когда коты, собаки и другие животные видят сны.

Кошки — настоящие любители поспать. Они спят больше, чем большинство млекопитающих, а продолжительность их сна составляет от 12 до 18 часов в день, пишет Tree Hugger.

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Но сняться ли котам сны и видят ли они кошмары? Если кратко, то да, коты действительно видят сны. До сих пор многие исследователи не могли дать точного ответа, но благодаря современным технологиям ученые могут определить, когда коты, собаки и другие животные видят сны.

[ + – ] Кошки проходят через фазы сна, как и люди

Кошки на самом деле проходят через фазы сна, как и люди. У них есть быстрый сон с большим количеством сновидений. Во время фазы быстрого сна (также БДГ-фаза, REM-фаза) кошки видят яркие и продолжительные сновидения. Если вы заметили, что усы, хвост и лапы вашей кошки двигаются во время сна, то, скорее всего, ваша кошка проходит через цикл REM-фазы. Во время быстрого сна пульс и дыхание ускоряются, а глаза двигаются быстро в разных направлениях.

Фаза медленного (или глубокого) сна также присуща нашим любимым компаньонам. Во время глубокого сна тело восстанавливается. Сны, возникающие во время быстрого сна, как правило, длиннее, креативнее и детальнее, а во время медленного более короткие.

Что котам снится?

[ + – ] Чаще всего котам снятся 2 вещи: охота и повседневная жизнь

Чаще всего котам снятся 2 вещи:

Охота

Как отмечает ветеринарный невролог Адриан Моррисон, кошки в фазе быстрого сна двигают головами так, будто они следят за чем-то или наблюдают. Такое поведение напоминает нам, что домашние коты даже во снах не теряют охотничьих инстинктов.

Повседневная жизнь

Исследования ученых также показывают, что котам снится и то, что произошло в течение их дня. От игр с их владельцами до контактов с другими животными или времени, проведенного в объятиях. Кошки часто используют сон, чтобы вспоминать события проведенного дня.

Видят ли они кошмары?

[ + – ] Четырехлапые пушистики испытывают широкий спектр негативных эмоций, поэтому любая незначительная проблема может оказать на них сильное влияние

Кошкам не снятся катаклизмы, политика и другие тревожные вещи, однако им снятся другие кошмары. Четырехлапые пушистики испытывают широкий спектр негативных эмоций, поэтому любая незначительная проблема может оказать на них сильное влияние.

Так, например, если ваш питомец ерзает и дергается во сне, ему может сниться тревожный сон о крысе, которую он увидел в доме и не смог поймать. Кроме того, кошкам могут сниться кошмары о неприятных вещах, которые случались с ними в прошлом. Например, болезненное приземление, тревога разлуки и драки с другими животными могут спровоцировать ночные кошмары.

Также стоит добавить, что если коты провели некоторое время на улице или в переполненных приютах, то вероятность того, что им будут сниться кошмары, выше, даже если теперь они живут в безопасном и спокойном доме.

Если вы видите, что вашему любимцу снится плохой сон, будить его не стоит, так как он может сильно испугаться и отреагировать агрессивно.