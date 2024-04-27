Солнце меняет наш организм: ученые рассказали, почему весной нам сняться яркие сны

Помимо резкого изменения того, какие сны мы видим в весенний период, окружающая среда также меняет наши механизмы сна. Наступление теплых и солнечных дней забирает у нас драгоценные минуты отдыха.

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С увеличением продолжительности дня наши сны становятся все более насыщенными и яркими и на это есть веские причины. Исследования показывают, что с наступлением весны многие из нас видят более колоритные сны. Это явление, связанное с изменением дневного света, нарушает режим сна и сокращает его продолжительность. Повышенная освещенность влияет на выработку организмом мелатонина, гормона, играющего ключевую роль в регуляции сна, и заставляет наш организм менять механизмы восприятия снов, пишет The Mirror.

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Мартин Сили, эксперт по сну и генеральный директор компании MattressNextDay, пролил свет на то, почему весной наши сны становятся более насыщенными. Он сослался на данные исследований, свидетельствующие о том, что весной время сна может сократиться на 25 минут, несмотря на то, что мы ложимся спать лишь немного раньше, чем зимой. Это сокращение сна совпадает с увеличением дневного света, который подавляет выработку мелатонина. Следовательно, меньшее количество мелатонина приводит к более фрагментированному сну и, соответственно, к более ярким сновидениям.

Аналитик снов Инбаал Хонигман интерпретирует некоторые общие темы, наблюдаемые в этих ярких весенних снах:

Сны о потере зубов или волос часто символизируют страх перед старением или изменениями в жизни, отражая тревогу по поводу личных потерь или трансформаций.

Сны о том, что вы заблудились, могут означать чувство неполноценности или переживание потери близкого человека.

Неверность во сне может указывать на неуверенность в отношениях, а сны об утоплении могут символизировать непреодолимые ситуации в жизни наяву.

Среди других распространенных снов, которые перечисляет Хонигман — встреча с пауками или огнем, каждый из которых имеет свой собственный набор потенциальных значений. Пауки могут символизировать страх, побуждая вас с головой погрузиться в решение проблем, подобно тому, как пауки плетут свою паутину. И наоборот, присутствие огня во сне можно толковать по-разному, в зависимости от эмоций, испытываемых во сне; не угрожающий огонь может означать трансформацию личности, говорит аналитик.

Напомним, ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна, в какое время и сколько стоит спать. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.