Сонце змінює наш організм: учені розповіли, чому навесні нам сняться яскраві сни

Крім різкої зміни того, які сни ми бачимо у весняний період, навколишнє середовище також змінює наші механізми сну. Настання теплих і сонячних днів забирає у нас дорогоцінні хвилини відпочинку.

Related video

Зі збільшенням тривалості дня наші сни стають дедалі більш насиченими і яскравими і на це є вагомі причини. Дослідження показують, що з настанням весни багато хто з нас бачить більш колоритні сни. Це явище, пов'язане зі зміною денного світла, порушує режим сну і скорочує його тривалість. Підвищена освітленість впливає на вироблення організмом мелатоніну, гормону, що відіграє ключову роль у регуляції сну, і змушує наш організм змінювати механізми сприйняття снів, пише The Mirror.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Мартін Сілі, експерт зі сну та генеральний директор компанії MattressNextDay, пролив світло на те, чому навесні наші сни стають більш насиченими. Він послався на дані досліджень, які свідчать про те, що навесні час сну може скоротитися на 25 хвилин, незважаючи на те, що ми лягаємо спати лише трохи раніше, ніж узимку. Це скорочення сну збігається зі збільшенням денного світла, яке пригнічує вироблення мелатоніну. Отже, менша кількість мелатоніну призводить до більш фрагментованого сну і, відповідно, до більш яскравих сновидінь.

Аналітик снів Інбаал Хонігман інтерпретує деякі загальні теми, які спостерігаються в цих яскравих весняних снах:

Сни про втрату зубів або волосся часто символізують страх перед старінням або змінами в житті, відображаючи тривогу з приводу особистих втрат або трансформацій.

Сни про те, що ви заблукали, можуть означати почуття неповноцінності або переживання втрати близької людини.

Невірність уві сні може вказувати на невпевненість у стосунках, а сни про утоплення можуть символізувати непереборні ситуації в житті наяву.

Серед інших поширених снів, які перераховує Хонігман, — зустріч з павуками або вогнем, кожен з яких має свій власний набір потенційних значень. Павуки можуть символізувати страх, спонукаючи вас з головою зануритися у розв'язання проблем, подібно до того, як павуки плетуть свою павутину. І навпаки, присутність вогню уві сні можна тлумачити по-різному, залежно від емоцій, які випробовуєте уві сні; вогонь, що не загрожує, може означати трансформацію особистості, каже аналітик.

Нагадаємо, вчені розкрили несподівану користь денного сну, в який час і скільки варто спати. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.