Спати з увімкненим світлом небезпечно для здоров'я: учені назвали потенційні ризики

Сон у кімнаті з помірним освітленням може зашкодити кардіометаболічному здоров'ю людини.

Учені з Північно-Західного університету, штат Іллінойс, США, з'ясували, що спати з увімкненим помірним світлом у кімнаті небезпечно для здоров'я. Усього одна ніч такого сну може збільшити частоту серцевих скорочень у нічний час і спротив до дії інсуліну або інсулінорезистентності в ранковий час, повідомляє New Atlas.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Під час попередніх досліджень учені припустили, що світло від гаджетів у темній кімнаті може вплинути на якість сну та здоров'я людини. Зокрема, це може сприяти розвитку раку, ожиріння і захворювань серцево-судинної системи. Учені вважають, що світло в темній кімнаті порушує циркадні ритми людини. Але зв'язок між впливом світла в кімнаті під час сну та загальним станом здоров'я людини досі не повністю вивчений.

У межах нового дослідження учені провели експеримент за участю 20 добровольців. Одні спали з тьмяним світлом, а друга група спала з помірним світлом.

"Наш експеримент показав, що в тих, хто спав із ввімкненим помірним освітленням у кімнаті почастішав серцевий ритм. І це погано. Адже зазвичай частота серцевих скорочень набагато нижча вночі, ніж удень. Підвищене навантаження на серце може призвести до погіршення кардіометаболічного здоров'я людини в майбутньому", — каже Даніела Гримальді з Північно-Західного університету.

[ + – ] У межах нового дослідження вчені провели експеримент за участю 20 добровольців. Одні спали з тьмяним світлом, а друга група спала з помірним світлом Фото: wikipedia

Також учені групи людей, яка спала з ввімкненим помірним освітленням, виявили підвищений спротив до дії інсуліну або інсулінорезистентність в ранковий час. Це може дати ключ до відповіді на питання, яке порушувалося в попередніх дослідженнях. У них йшлося, що є зв'язок між впливом світла під час сну в розвитку діабету.

"Тепер ми можемо пояснити чому це відбувається. Світло під час сну впливає на здатність людини регулювати рівень глюкози", — каже Філіс Зі з Північно-Західного університету.

Варто зазначити, що це учасники експерименту, незалежно від цього, у якому світлі вони спали, не говорили в тому, що їх сон погіршився.

Незважаючи на невелику вибірку, результати дослідження показують, що вплив помірного світла може призвести до фізіологічних змін в організмі, які не виявляються, кажуть вчені.

Нагадуємо, що вчені випробували техніки сну, якою користувалися великі генії. З'ясувалося, що техніка, яку використовували Сальвадор Далі та Томас Едісон, справді працює.