Майже як у дітей. Вчені з'ясували, що собаки мають приголомшливу самосвідомість.

Собаки не можуть впізнавати себе в дзеркалі, але це не означає, що вони не мають певного рівня самосвідомості.

Вчені з Будапештського університету з'ясували, що собаки можуть відчувати своє тіло як перешкоду. Усвідомлення свого тіла — це здатність розуміти, що тіло є явним об'єктом відносно до навколишніх об'єктів. Таке усвідомлення, вважають вчені, є одним із основних будівельних блоків уявлення про себе, повідомляє ScienceAlert.

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У дітей людини неодноразово перевіряли рівень самосвідомості, коли дитині потрібно було встати, щоб ковдру, на якій вона сидить, можна було прибрати. Якщо дитина розуміє, що її тіло є перешкодою, значить вона усвідомлює своє тіло як окремий об'єкт. Для того, щоб це зрозуміти, дітям потрібно досягти віку 12-18 місяців.

Вчені з Будапештського університету вирішили провести такий же тест на рівень самосвідомості на собаках, щоб з'ясувати, чи володіють ці тварини самосвідомістю.

"У нашому експерименті взяли участь 32 собаки різних порід. Їм потрібно було віднести іграшку своєму господарю. Але проблема полягала в тому, що іграшку ми прикріпили до килимка, на якому сидів собака. Щоб віднести іграшку, собаці спочатку потрібно було встати з килимка", — каже Ріта Ленкей із Будапештського університету.

[ + – ] Вчені з Будапештського університету з'ясували, що собаки можуть відчувати своє тіло як перешкоду Фото: wikipedia

Також у процесі експерименту вчені перевіряли, як поводитиметься собака, коли іграшка ні до чого не прикріплена, або прикріплена до підлоги. Собаки не могли підняти іграшку. Після деяких спроб, як вважають вчені, вони дійшли висновку, що проблема не в тому, як вони це роблять, а в тому, що їхнє тіло перешкоджає підняттю іграшки. Коли собака відчувала, що килимок сіпається під час спроби підняти іграшку, вони сходили з килимка і тоді спокійно піднімали предмет.

Коли собаки намагалися підняти іграшку, прикріплену до підлоги, їх тягли вперед. Але тварини не сходили з килимка, на якому були. Отже собака розуміла, що проблема не в ній, а у зовнішніх факторах, що впливають на її тіло.

[ + – ] Собаки здатні розуміти і розрізняти, коли їхнє власне тіло є перешкодою для досягнення мети і коли є просто об'єкт або сила, що перешкоджає Фото: Instagram harlowandsage

"Собаки здатні розуміти та розрізняти, коли їхнє власне тіло є перешкодою до досягнення мети і коли є просто об'єкт або сила, що перешкоджає. Також вони знають, як інстинктивно рухати своїм тілом, щоб подолати перешкоди на шляху до цілі", — говорить Ленкей.

За словами вчених, собаки мають самосвідомість та розуміють наслідки власних дій. Але потрібно ще проводити дослідження, щоб зрозуміти, який рівень цієї самосвідомості у домашніх улюбленців.

Щодо інших тварин, то подібні експерименти вже проводили на слонах. Виявилося, що слони також усвідомлюють своє тіло як перешкоду і роблять все необхідне для виконання поставленої мети. Що говорить про наявність самосвідомості цих тварин. Але на відміну від собак, як показують дослідження, слони можуть впізнавати себе в дзеркалі.

Нагадуємо, вчені з'ясували, чи є у собак пам'ять. Чи собаки можуть згадувати події з минулого, довгий час було невідомо. Але тепер вчені вважають, що вони мають відповідь на це питання.