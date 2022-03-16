Свинцевий саркофаг. Під собором Нотр-Дам-де-Парі знайдено незвичайне поховання (фото)

Знахідка була зроблена під час реконструкції собору і дивує своєю безпекою.

Собор Паризької Богоматері, збудований у XII столітті, сильно постраждав після руйнівної пожежі у 2019 році і зараз перебуває на реконструкції, пише ABC net.

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[ + – ] Собор Паризької Богоматері під час пожежі

Пожежа в соборі вразила всю Францію, заплакані парижани і приголомшені туристи з шоком і жахом спостерігали, як полум'я обрушило шпиль собору. На щастя, більшість основної кам'яної конструкції збереглася. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити собор протягом 5 років.

[ + – ] Археологи, які займаються розкопками у соборі

Під час недавніх розкопок, які проводилися всередині собору як запобіжний засіб перед встановленням будівельних лісів, необхідних для відновлення шпиля, вчені знайшли дивовижну знахідку. У ході робіт вони натрапили на підземну систему опалення ХІХ століття. Серед цегляних споруд лежав свинцевий саркофаг у формі людського тіла. На думку вчених, труна, швидше за все, була створена для високопоставленого сановника і належить до 1300 років.

Місце розкопок під кам'янистим шаром, який датується XVIII століттям, але деякі нижні рівні відносяться до XIV, інші навіть до початку XIII століття.

[ + – ] Під нинішнім рівнем статі храму дослідники виявили елементи розписних скульптур, визначених як частини оригінальної перегородки XIII століття

Як зазначив дослідник Крістоф Бесньє з Музею національної археології Франції, вченим вдалося помістити всередину саркофага невелику камеру, яка показала залишки тканини, органічні речовини, такі як волосся, а також залишки рослин.

Під нинішнім рівнем підлоги храму дослідники виявили елементи розписних скульптур, визначених як частини оригінальної перегородки XIII століття — архітектурного елемента, що відокремлює вівтарну зону від нефа.