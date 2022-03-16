Свинцевий саркофаг. Під собором Нотр-Дам-де-Парі знайдено незвичайне поховання (фото)
Знахідка була зроблена під час реконструкції собору і дивує своєю безпекою.
Собор Паризької Богоматері, збудований у XII столітті, сильно постраждав після руйнівної пожежі у 2019 році і зараз перебуває на реконструкції, пише ABC net.
Пожежа в соборі вразила всю Францію, заплакані парижани і приголомшені туристи з шоком і жахом спостерігали, як полум'я обрушило шпиль собору. На щастя, більшість основної кам'яної конструкції збереглася. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити собор протягом 5 років.
Під час недавніх розкопок, які проводилися всередині собору як запобіжний засіб перед встановленням будівельних лісів, необхідних для відновлення шпиля, вчені знайшли дивовижну знахідку. У ході робіт вони натрапили на підземну систему опалення ХІХ століття. Серед цегляних споруд лежав свинцевий саркофаг у формі людського тіла. На думку вчених, труна, швидше за все, була створена для високопоставленого сановника і належить до 1300 років.
Місце розкопок під кам'янистим шаром, який датується XVIII століттям, але деякі нижні рівні відносяться до XIV, інші навіть до початку XIII століття.
Як зазначив дослідник Крістоф Бесньє з Музею національної археології Франції, вченим вдалося помістити всередину саркофага невелику камеру, яка показала залишки тканини, органічні речовини, такі як волосся, а також залишки рослин.
Під нинішнім рівнем підлоги храму дослідники виявили елементи розписних скульптур, визначених як частини оригінальної перегородки XIII століття — архітектурного елемента, що відокремлює вівтарну зону від нефа.