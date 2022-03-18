Пожежі в Австралії у 2019 та 2020 роках пошкодили озоновий шар Землі — дослідники

Баланс газів у стратосфері Землі змінився настільки, що раніше не спостерігався за 15 років супутникових вимірювань.

Стовпи диму, які піднялися високо в стратосферу під час пожеж "чорного літа" в Австралії у 2019 та 2020 роках, зруйнували частину захисного озонового шару Землі. Про це повідомляє Science News.

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Хімік Пітер Бернат із Університету Олд-Домініон у Норфолку, штат Вірджинія, та його колеги проаналізували дані, зібрані в нижніх шарах стратосфери протягом 2020 року за допомогою супутникового приладу під назвою Atmospheric Chemistry Experiment. Він вимірює, наскільки різні частинки в атмосфері поглинають світло на різних довжинах хвиль. Такі моделі поглинання подібні до відбитків пальців, що визначають, які молекули присутні в частках.

Аналізи показали, що частинки диму, що викидаються в стратосферу вогняними грозами, які називаються пірокучево-дощовими хмарами, містили різні шкідливі органічні молекули. Молекули, як повідомляє команда, запустили серію хімічних реакцій, які змінили баланси газів у стратосфері Землі настільки, що раніше не спостерігалося за 15 років супутникових вимірювань.

Ця перетасовка включала підвищення рівня хлоромісних молекул, які зрештою роз'їдали озон.

Концентрації озону в стратосфері спочатку збільшувалися з січня до березня 2020 року через аналогічні хімічні реакції — іноді за участю диму лісових пожеж — які викликають забруднення озоном на рівні землі. Але з квітня по грудень 2020 року рівні озону не лише впали, а й опустилися нижче за середню концентрацію озону з 2005 по 2019 рік.

Озоновий шар Землі захищає планету від більшої частини сонячного ультрафіолетового випромінювання. Колись виснажений людськими викидами хлорфторвуглеців та інших речовин, що руйнують озоновий шар, цей шар демонструє ознаки відновлення завдяки Монреальському протоколу, міжнародній угоді про зниження концентрації цих речовин.

Але почастішання великих лісових пожеж через зміну клімату та їхній руйнівний озон потенціал можуть стати перешкодою для цієї рідкісної історії успіху в галузі клімату, кажуть дослідники.

Раніше Фокус повідомляв, що дослідженнями озонової діри займаються вчені в Антарктиді. Розміри озонової діри над Антарктидою майже з Північну Америку.