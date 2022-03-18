Пожары в Австралии в 2019 и 2020 году повредили озоновый слой Земли - исследователи

Баланс газов в стратосфере Земли изменился до такой степени, которая ранее не наблюдалась за 15 лет спутниковых измерений.

Столбы дыма, которые поднялись высоко в стратосферу во время пожаров "черного лета" в Австралии в 2019 и 2020 годах, разрушили часть защитного озонового слоя Земли. Об этом сообщает Science News.

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Химик Питер Бернат из Университета Олд-Доминион в Норфолке, штат Вирджиния, и его коллеги проанализировали данные, собранные в нижних слоях стратосферы в течение 2020 года с помощью спутникового прибора под названием Atmospheric Chemistry Experiment. Он измеряет, как разные частицы в атмосфере поглощают свет на разных длинах волн. Такие модели поглощения подобны отпечаткам пальцев, определяющим, какие молекулы присутствуют в частицах.

Анализы показали, что частицы дыма, выбрасываемые в стратосферу огненными грозами, называемыми пирокучево-дождевыми облаками, содержали различные вредные органические молекулы. Молекулы, как сообщает команда, запустили серию химических реакций, которые изменили балансы газов в стратосфере Земли до такой степени, которая ранее не наблюдалась за 15 лет спутниковых измерений.

Эта перетасовка включала повышение уровня хлорсодержащих молекул, которые в конечном итоге разъедали озон.

Концентрации озона в стратосфере первоначально увеличивались с января по март 2020 года из-за аналогичных химических реакций — иногда с участием дыма лесных пожаров — которые вызывают загрязнение озоном на уровне земли. Но с апреля по декабрь 2020 года уровни озона не только упали, но и опустились ниже средней концентрации озона с 2005 по 2019 год.

Озоновый слой Земли защищает планету от большей части солнечного ультрафиолетового излучения.Когда-то истощенный человеческими выбросами хлорфторуглеродов и других веществ, разрушающих озоновый слой, этот слой демонстрирует признаки восстановления благодаря Монреальскому протоколу, международному соглашению о снижении концентрации этих веществ в атмосфере.

Но учащение крупных лесных пожаров из-за изменения климата и их разрушающий озон потенциал могут стать препятствием для этой редкой истории успеха в области климата, говорят исследователи.

Ранее Фокус сообщал, что исследованиями озоновой дыры занимаются ученые в Антарктиде. Размеры озоновой дыры над Антарктидой — почти с Северную Америку.