Допомогли настінні розписи. Археологи відтворили оливкову олію за давньоєгипетським рецептом

Люди використовують оливкову олію буквально тисячі років. Про що свідчать настінні розписи, що належать до стародавнього Єгипту, які ілюструють методи виготовлення олії багато років тому.

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Оливкова олія займає особливе місце у світі харчів — вона багата на смак, корисна для здоров'я і її можна використовувати в різних стравах і кухнях, пише The Conversation.

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Також воно має багату історію, люди використовують оливкову олію буквально тисячі років. І якщо ви шукаєте докази цього, ви можете знайти їх на настінних розписах, що належать до стародавнього Єгипту, які ілюструють методи для виготовлення оливкової олії багато років тому.

Оливкова олія була одним з основних товарів стародавнього Середземномор'я. Поряд із вином, зерном та сиром, вона стало частиною фінікійської, грецької та римської культур.

[ + – ] Настінні розписи, що належать до стародавнього Єгипту та ілюструють методи, що використовуються для виготовлення оливкової олії багато років тому

У давнину оливкову олію використовували для різних цілей: для приготування їжі, освітлення та опалення, особистої гігієни, ремесла та в щоденному раціоні.

Такі автори, як Колумелла, Паладій, Пліній та Катон Старший, обговорюють у своїх текстах, які інструменти та обладнання необхідні, як і де вирощувати оливкові дерева, які потрібні працівники, а також асортимент оливок та олії.

Деталізація цих текстів вражає уяву. Це стосується як точних інструкцій щодо створення оливкової олії, так і рецептів різних сортів. У поєднанні з іконографією і мистецтвом, що зображують ці процеси, а також археологічними залишками маслоробок і оливкових гаїв, у дослідників є можливість відтворити цей древній продукт.

[ + – ] У давнину оливкову олію використовували для різних цілей: для приготування їжі, освітлення та опалення, особистої гігієни, ремесла та в щоденному раціоні

Цей процес називається експериментальною археологією. Експериментальна археологія часто використовується для заповнення прогалин у знаннях вчених та допомагає зрозуміти практичні аспекти цих методів виробництва, особливо для об'єктів та процесів, які рідко зберігаються.

Відтворення оливкової олії

Одним з ранніх, якщо не найпершим, методом пресування речовин для отримання рідини, такий як вино або олія, було кручення. Так учений Емлін Додд із Британської школи у Римі вирішив випробувати цей спосіб.

Приготування оливкової олії з використанням цього методу є відносно простим. Спочатку необхідно роздавити оливки та помістити їх у марлевий мішок. Наступний крок полягає в тому, щоб вставити палички з обох кінців марлевого мішка, а потім скрутити їх у протилежних напрямках. Це стискає мішок і рідина відфільтровується.

[ + – ] Приклад крутіння

Додд спробував кілька різних підходів і зауважив, що закріплення одного кінця мішка та скручування іншого дає найкращі результати. Не вся отримана рідина відокремлювалася, але та, що відокремилася, ставала смачною оливковою олією — гострою, пекучою, з нотками перцю. Непоганий результат від рецепта, що сягає часів, коли по землі ходили фараони.

Примітно, що метод кручення зображений на різних єгипетських настінних розписах Старого, Середнього та Нового царств. Найраніший відомий приклад знаходиться у гробниці Небемахет приблизно 2600-2500 рр. до н.е.

Нагадаємо, що раніше вченим вдалося дізнатися яким ароматом пахла остання цариця елліністичного Єгипту — Клеопатра. Поєднавши сучасні методи хімії та історичні тексти, археологи змогли відтворити парфуми, якими користувалася цариця. Так вони врешті дізналися, що її аромат був досить пряним і мускусним.