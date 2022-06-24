У Єгипті знайшли артефакти будівельника піраміди Хеопса – фараона Хуфу (фото)

Інші знахідки враховують шари глиняних черепків, саркофаги, низку вівтарів, статуї у формі сфінкса та шматок граніту часів правління царя Пепі I.

Археологи, які працюють у Каїрі, знайшли рідкісні артефакти, пов'язані з правлінням царя Хеопса (також Хуфу) — єгипетського фараона, відповідального за будівництво Великої піраміди Гізи, пише Express.

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Знахідки враховували кілька гранітних блоків, які, як визначили дослідники, належать до правління царя Хуфу в 2589-2566 роках до н. е., в першій половині періоду Стародавнього царства. Як пояснили археологи, це відкриття дуже важливе, бо вперше в Геліополісі були знайдені артефакти часів Хеопса.

Як припустили експерти, знайдені блоки або були частиною невідомої будівлі, або були перевезені до Геліополісу з району пірамід Гізи для "переробки" в нову споруду за часів Рамессідів, ближче до кінця другого тисячоліття до н. е.

[ + – ] Єдиним збереженим повним зображенням фараона Хеопса є 8-сантиметрова статуетка зі слонової кістки

Хеопс, також відомий під ім'ям Хуфу, був другим фараоном IV династії Стародавнього Єгипту. Хоча загальновизнано, що він був відповідальний за створення Великої піраміди Гізи, більшість історії його правління і сьогодні залишається оповитою таємницями.

Багато інших його споруд були втрачені, а єдиним збереженим повним зображенням фараона є 8-сантиметрова статуетка зі слонової кістки, знайдена в набагато пізнішому храмі в Абідосі в 1903 році. Все інше, що відомо про Хуфу, отримано з написів у його некрополі в Гізі та документів, складених після його правління.

У процесі археологічних розкопок команда також помітила фундамент внутрішнього двору храму, що належить до часу Нового Царства та сліди діяльності ранньої історії району Геліополіс.

"Місія виявила свідчення раннього використання цієї території на основі археологічних верств, що датуються Негадою III", — розповіли вчені.

Негада III, також відома як семайнійськая культура, була останньою фазою некадського періоду доісторичної епохи Єгипту, яка тривала приблизно з 3200-3000 років до н. е.

Крім того, археологи знайшли основу статуї короля Яхмоса II, шари глиняних черепків, які вказували на релігійну та ритуальну діяльність у третьому тисячолітті до н. е. і шматок граніту часів правління царя Пепі I, який датується приблизно 2280 до н. е. Що цікаво, на ньому є напис із зображенням Гора — бога неба та сонця у вигляді сокола. Цей фараон був останнім великим царем Єгипту, який правив у 570-526 роках до н. е., до перського завоювання.

Серед інших знахідок варто зазначити кілька підношень пізнього періоду, враховуючи саркофаги, низку вівтарів, наявність статуй у формі сфінкса, що вказує на присутність у храмі царських осіб, кварцову скульптуру у формі сфінкса царя Аменхотепа II, а також основу величезної статуї з рожевого граніту.

Нагадаємо, що раніше вченим вдалося розгадати таємницю прокляття фараона Тутанхамона. Як з'ясувалося, жодного прокляття ніколи не існувало. Воно було вигадане та поширене єгиптологом і журналістом Daily Mail Артуром Вейгаллом, який був ображений тим, що ексклюзивна історія потрапила в Times.