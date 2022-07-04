Бактерії піднімуть літаки в небо. Знайдено несподіване джерело альтернативного палива

За допомогою бактерій, які мешкають у ґрунті, вчені знайшли новий спосіб підіймати літаки в небо.

Паливо, яке виробляється для літаків, бере свої витоки в нафті. Цей викопний ресурс обов'язково незабаром закінчиться. Але ще одна причина, через яку вчені шукають способи створити альтернативне паливо, — це викиди в атмосферу з двигунів літаків, які впливають на глобальне потепління. Нове дослідження показало, що можна створити екологічно чисте паливо з бактерій, що мешкають у ґрунті, повідомляє Daily Mail.

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Під час запалення палива на основі нафти відбувається виділення величезної кількості енергії. Але вчені вирішили перевірити, чи можна створити той же процес, покладаючись не на викопне джерело палива. Тому вчені звернули увагу на вуглецеву молекулу під назвою джосаміцин, яку виробляють звичайні бактерії, що живуть у ґрунті під назвою стрептоміцети.

[ + – ] Вчені звернули увагу на вуглецеву молекулу під назвою джосаміцин, яку виробляють звичайні бактерії, що живуть у ґрунті під назвою стрептоміцети Фото: Daily Mail

"Рецепт альтернативного палива вже є в природі. Коли ґрунтові бактерії поглинають глюкозу або амінокислоти, вони розщеплюють їх і перетворюють на будівельні блоки для вуглецевих зв'язків. З'являється молекула джосаміцин. І ці молекули можуть створювати потужне виділення енергії", — каже Пабло Круз-Моралес із Технічного університету Данії.

[ + – ] Дослідники пояснили, що створене ними паливо працюватиме так само, як біодизель. На фото показаний екстракт, що містить молекулу джосаміцину Фото: Daily Mail

За словами вченого, паливо, яке можуть створювати бактерії, багато в чому схоже на біодизель. Це паливо ще потрібно обробити, щоб під час спалювання воно могло привести в рух не лише літак, а й космічну ракету.

"Якщо можна зробити паливо з біологічних джерел, то навіщо створювати паливо з викопних джерел, тобто з нафти? Нам потрібно провести додаткові дослідження, щоб за допомогою цих бактерій можна було створювати паливо у промислових масштабах. І це паливо зможуть використати літаки", — каже Круз-Моралес.

Але поки основна проблема полягає в тому, що на шляху до створення альтернативних видів палива стоять перешкоди у вигляді постійної підтримки з боку урядів провідних країн виробництва палива з нафти, говорить учений.

"Це політика. Наша планета залежить багато в чому від нафти. Але вона все ж таки закінчиться і настане час звернути увагу на альтернативні джерела палива. І тут знадобиться наша розробка", — каже Круз-Моралес.

Фокус вже писав про дуже незвичайний вид альтернативного палива для космічних ракет, який вигадали японські вчені.

Фокус також писав, що недавнє дослідження показало, що деякі види бактерій можуть переробляти метан і перетворювати його на альтернативне паливо.