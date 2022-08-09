На Землю збираються повернути косматих мамонтів: чи зможуть люди їх їсти

ДНК косматих мамонтів хочуть схрестити з азіатськими слонами, які є їх найближчими родичами.

На материковому Сибіру приблизно 3 900 років тому помер останній з відомих косматих мамонтів. Тепер же стартап із Техасу, США збирається повернути до життя втрачений вид, разом із цим перед людством постають нові питання, наприклад, чи можуть мамонти стати частиною м'ясної промисловості, пише Independent.

Компанія Colossal Biosciences збирається використовувати генну інженерію, щоб схрестити ДНК шерстистих мамонтів з азіатськими слонами — найближчими нащадками перших. Якщо плани компанії увінчаються успіхом, то вже за 6 років на Землі з'явиться косматий мамонт або його максимально наближена копія. Цього року проєкт уже залучив 75 млн доларів інвестицій.

"Косматий мамонт протягом століть зберігав здоров'я нашої планети", — кажуть у компанії.

Вимирання мамонтів відбулося з вини не тільки людини, а й власне льодовикового періоду, який суттєво скоротив довкілля цих тварин. Але, за словами палеонтологів, стоянки стародавніх людей сповнені кісток представників мегафауни, на яку полювала та яку вживала людина.

Якщо зважати на прогрес у воскресінні косматого мамонта, виникає цілком логічне питання, чи повинні люди знову почати харчуватися мамонтами?

[ + – ] Останки дитинчати косматого мамонта Фото: newsweek

Colossal Biosciences нічого не говорить про таку перспективу, натомість компанія зосередилася на екологічних перевагах. Справа в тому, що ці гігантські тварини, переміщаючись по територіях, утоптували і потовщували вічну мерзлоту.

"Якби могли відродити екосистему мамонтового степу, то змогли б звернути назад швидке потепління, і що важливіше захистити вічну мерзлоту Арктики — найбільший резервуар вуглецю у світі", — кажуть у компанії.

Глава компанії Regenerative Food and Farming Голлі Вайтлоу каже, що такі великі тварини корисні для ґрунту, вони поширюють насіння та мікроби, коли подорожують на десятки кілометрів. Чим здоровішим буде арктичний ґрунт, тим більше на ньому з'явиться пасовищ і тим більше вуглецю піде з атмосфери.

Палеонтологиня з Музею природної історії та фахівчиня з косматих мамонтів Вікторія Херрідж закликає людей бути обережними з такими далекосяжними планами.

"Такого роду проєкти є біоінженерними експериментами, які призведуть до глобальних змін на планеті. Тому постає питання: хто має право втручатися в кліматичну систему Землі", — говорить Херрідж.

Але в якийсь момент, якщо популяція косматих мамонтів буде відновлена, людям доведеться вирішити, чи хочуть вони додати до свого раціону мегафауну.

На думку Вайтлоу, мамонт, який виріс на пасовищах, буде джерелом хорошого співвідношення жирів омега-3 до омега-6. Це робить м'ясо мамонтів чудовим вибором у дієтичному плані.

У той же час, віцепрезидентка програм PETA (Люди за етичне поводження з тваринами) Еліза Аллен стверджує, що майбутнє м'ясної промисловості не за мамонтами, а за м'ясом, яке буде вирощене в лабораторії або надруковано на 3D-принтері.

Співзасновник аналітичного центру Sentience Institute Джейсі Різ Антіс згоден із захисниками тварин.

"Одне з найнагальніших завдань 21 століття полягає в тому, щоб покінчити з неетичною, нестійкою індустрією промислового тваринництва", — зазначає експерт.

"Це буде великою трагедією, якщо людство витягне з плейстоцену цих величних тварин тільки для того, щоб експлуатувати їх для власної вигоди", — наголошує Антіс.

Але якщо уявити, що м'ясо мамонта було вирощене в лабораторії, яким би воно могло бути на смак? В експертів є свої ідеї щодо цього.

"Я вважаю, що м'ясо мамонтів буде схожим на свинину. Вам доведеться його смажити довго і повільно, щоб витопити велику кількість жиру", — підсумувала Вайтлоу.