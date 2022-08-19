Під час найбільшого зближення із Землею: астрономи отримали неймовірний знімок Сатурна (фото)

Нова фотографія трохи нечітка, враховуючи, що вона не була зроблена за допомогою таких потужних телескопів, як "Джеймс Вебб" або "Габбл", але вона, як і раніше, чудово демонструє красу планети.

Минулими вихідними відомий американський астрофотограф Ендрю Маккарті зробив нереальну фотографію Сатурна, пише BGR.

У неділю під час щорічної космічної події, відомої як "протистояння", наша планета опинилася на одній лінії між Сатурном і Сонцем. Сатурн був на найкоротшій цьогорічній відстані від Землі — 8,86 астрономічної одиниці, що становить 1325,4 млн км.

Маккарті зробив знімок із даху гаража в Південній Каліфорнії після того, як виїхав зі свого будинку в Аризоні. Раніше він уже робив чудові зображення Місяця, а також деякі дивовижні фотографії Сонця та Міжнародної космічної станції.

Однак остання фотографія Сатурна — одна з найбільш вражаючих фотографій, якими він колись ділився. Він опублікував знімок у своєму Twitter та Instagram і привернув багато уваги. А все тому, що зображення має ефектний вигляд, демонструючи планету та її кола в усіх деталях.

"Фотозйомка планет дуже відрізняється від багатьох інших видів небесної фотографії, тому що самі планети дуже маленькі. Повітряні потоки просто накладаються на зображення Сатурна та Юпітера й повністю приховують деталі", — пояснив Маккарті.

Нова фотографія трохи нечітка, враховуючи, що вона не була зроблена за допомогою таких потужних телескопів, як "Джеймс Вебб" або "Габбл", але вона, як і раніше, чудово демонструє красу планети.

Для отриманого знімка Маккарті використовував дві камери, щоб зробити понад 100 000 фотографій. Потім він об'єднав зображення, щоб створити приголомшливе фото, на якому зображені знамениті кільця планети на тлі нічного неба та деякі з її численних супутників, що нагадують зірки.

Як зазначають експерти, насправді будь-хто може сфотографувати Сатурн за допомогою відповідного обладнання. Маккарті використовує потужну апаратну систему для зйомки фотографій, особливо зосереджених навколо Сонця. Але астрофотографію можуть освоїти й новачки.

"Заняття астрофотографією означає пристрасне бажання дослідити небо, уявляючи собі чудову фотографію, яку потім прагнеш отримати в реальності", — зазначив Маккарті.

Нова фотографія Сатурна — чудове нагадування про те, наскільки прекрасний космос. Це також чудове нагадування про талант Маккарті. Він вміє робити одні з найбільш вражаючих фотографій.

Нагадаємо, що раніше астрономи дійшли висновку, що кільця Сатурна почали зникати. Однак плюс у тому, що цей процес зникнення займе приблизно 300 мільйонів років, і астрономи ще мають час їх вивчити.