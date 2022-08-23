Знайдено спосіб боротьби з бактеріями, стійкими до антибіотиків: на них нацькують хижі віруси

Учені використовували віруси, що поїдають бактерії, для боротьби з легеневими інфекціями, стійкими до антибіотиків, — вражаючі результати.

Щороку від інфекцій, стійких до всіх антибіотиків, помирають близько 35 тисяч людей, і це лише в США. Статистика по всьому світу ще жахливіша. Пацієнти з муковісцидозом або іншими хронічними захворюваннями, що ушкоджують бронхи, з великою ймовірністю заражаються інфекцією нетуберкульозних мікобактерій (НТМ). Вони стійкі до будь-яких видів антибіотиків, що значно ускладнює лікування, пише Scitech Daily.

Нове дослідження вчених із Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго показало вражаючі результати в боротьбі з бактеріями, стійкими до антибіотиків. У своєму експерименті вчені використовували віруси, відомі як бактеріофаги.

Уперше ці віруси виявили на початку XX століття. У будь-якому середовищі, де живуть бактерії, можна виявити бактеріофагів, причому в кількості більшій, ніж усіх інших живих форм разом узятих. Із того часу вчені щорічно проводять дослідження, щоб визначити лікувальний потенціал фагів. І ось цей день настав.

Першим задокументованим фактом використання фагів у медицині вважається випадок лікування професора філософії Тома Паттерсона. У 2016 році він був на межі смерті через бактеріальну інфекцію, стійку до багатьох антибіотиків. Тоді лікарі використовували фагову терапію для лікування колеги, і вона спрацювала.

У новому експерименті вчених взяли участь два десятки пацієнтів із різними мікобактеріальними інфекціями, стійкими до антибіотиків. У всіх пацієнтів була різна симптоматика, проте в більшості з них був кістковий фіброз — спадкове прогресуюче захворювання, що вражає легені й інші органи. Досі у світі не існує ліків від цієї хвороби, а середня тривалість життя хворих становить приблизно 44 роки.

Фаги вводили випробуваним двома способами — внутрішньовенно та шляхом розпилення. Пацієнти отримували препарат двічі на день близько пів року. Результати виявились досить успішними. У половини досліджуваних спостерігалася позитивна динаміка — кількість бактерій поменшала. Крім того, вчені не виявили жодних побічних ефектів після фаготерапії.

На думку вчених, це дослідження є лише початком у фаготерапії, і знадобиться ще безліч експериментів, проте вже зараз можна сказати, що лікування фагами — один із найперспективніших напрямів боротьби з бактеріальними інфекціями, стійкими до антибіотиків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які віруси, найімовірніше, спровокують наступну пандемію.