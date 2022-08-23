Найден способ борьбы с бактериями, устойчивыми к антибиотикам: на них натравят хищные вирусы

Ученые использовали вирусы, поедающие бактерии, для борьбы с легочными инфекциями устойчивыми к антибиотикам — результаты впечатляющие.

Ежегодно от инфекций, устойчивых ко всем антибиотикам, умирают около 35 тысяч человек, и это только в США. Статистика по всему миру еще более устрашающая. Пациенты с муковисцидозом или другими хроническими заболеваниями, которые повреждают бронхи, с большой вероятностью заражаются инфекцией нетуберкулезных микобактерий (НТМ). Они устойчивы к любым видам антибиотиков, что значительно затрудняет лечение, пишет Scitech Daily.

Новое исследование ученых из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего показало впечатляющие результаты в борьбе с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. В своем эксперименте ученые использовали вирусы, известные как бактериофаги.

Впервые эти вирусы были обнаружены в начале XX века. В любой среде, где живут бактерии можно обнаружить бактериофаги, причем в количестве большем, чем всех других живых форм вместе взятых. С тех пор ученые ежегодно проводят исследования, чтобы определить лечебный потенциал фагов. И вот этот день настал.

Первым задокументированным фактом использования фагов в медицине считается случай лечения профессора философии Тома Паттерсона. В 2016 году он был на грани смерти из-за бактериальной инфекции, устойчивой к множеству антибиотиков. Тогда врачи использовали фаговую терапию для лечения коллеги, и оно сработало.

В новом эксперименте ученых приняли участие два десятка пациентов с различными микобактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. У всех пациентов была различная симптоматика, однако у большинства из них был костный фиброз — наследственное прогрессирующее заболевание, поражающие легкие и другие органы. До сих пор в мире не существует лекарства от этой болезни, а средняя продолжительность жизни заболевших составляет приблизительно 44 года.

Фаги вводились испытуемым двумя способами — внутривенно и путем распыления. Пациенты получали препарат дважды в день около полугода. Результаты оказались весьма успешными. У половины испытуемых наблюдалась позитивная динамика — количество бактерий стало меньше. Кроме того, ученые не обнаружили никаких побочных эффектов после фаготерапии.

По мнение ученых, данное исследование является лишь началом в фаготерапии и потребуется еще множество экспериментов, однако уже сейчас можно сказать, что лечение фагами — одно из наиболее перспективных направлений борьбы с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие вирусы, вероятнее всего, спровоцируют следующую пандемию.