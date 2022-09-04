Зміна клімату торкнеться всіх: названо найкращі місця для переселення протягом 50 років, — Time

За відсутності міграції третина населення планети проживатиме за температур, які тепер спостерігають у Сахарі. Тому людству варто замислитись про переїзд уже зараз.

Через глобальну зміну клімату умови життя в багатьох регіонах стають нестерпними вже зараз — адаптуватися до них неможливо, тому протягом наступних 50 років людство очікує хвиля міграції в частини планети із придатною для життя температурою. Про це пише американський журнал Time.

"Протягом наступних п'ятдесяти років вищі температури в поєднанні з вищою вологістю зроблять великі ділянки земної кулі смертельними для життя. Величезній кількості населення, що рятується з тропіків, узбереж і раніше родючих земель, доведеться шукати нові будинки; ви будете серед них, або ви будете приймати їх (переселенців)", — йдеться в публікації.

За словами авторів матеріалу, хороша новина полягає в тому, що на Землі достатньо місця для переселення — з розрахунку 20 квадратних метрів площі на одну особу, 11 мільярдам людей буде потрібно лише 220 тисяч квадратних кілометрів. Так, місця населенню Землі вистачило б навіть на території однієї країни, наприклад, Канади, площа якої становить 9,9 млн квадратних кілометрів. Погана ж новина полягає в тому, що зміна клімату торкнеться всієї планети — всюди відбудуться перетворення у відповідь на це явище.

У зв'язку з цим, як стверджують автори публікації, до 2050 року багато місць на Землі будуть незручними, якщо не нестерпними для життя, тому людству вже треба розпочинати планувати, де воно збудує нові будинки. Згідно з прогнозами дослідників, за відсутності міграції одна третина населення планети проживатиме за температур, які зараз спостерігають здебільшого в Сахарі.

Журналісти зазначили, що в США такі регіони як Флорида, Каліфорнія та Гаваї спорожніють через зміну клімату, а через загрозу затоплення американська влада буде змушена захистити Нью-Йорк і, зокрема, Манхеттен — для цього планується збудувати велику стіну в морі, Big U. Найпридатнішою для життя територією Штатів виявиться Аляска, де ще належить побудувати міста-мільйонники, щоб вона змогла прийняти наплив кліматичних біженців.

У майбутньому, до 2100 року, одним із найкращих місць для життя буде Гренландія — там на цей момент навіть з'являться ліси. Також звільняться від льоду та частини західного узбережжя Антарктиди. За прогнозами вчених, від зміни клімату виграють Канада, Сибір та інші частини РФ, а також Ісландія та країни Північної Європи.

"Можуть з'явитися міста з хартіями, держави в державах, деякі з 200 країн зникнуть, а ті, хто залишиться, зберуться до регіональних союзів. У цьому столітті люди мігруватимуть, і зараз є шанс зробити, щоб усе було за планом і перехід до нового світу був би керованим", — пише видання.

Нагадаємо, за даними кліматологів, на Європу чекає посуха, яка може стати найруйнівнішою на континенті за останні 500 років.

Також нещодавно вчені дійшли висновку, що зміна клімату може посилити вплив 58% людських інфекційних захворювань.