Бактерії та віруси можуть працювати заодно: знайдено спосіб, як перемогти цю "суперінфекцію"

Бактерії і віруси здатні об'єднуватися в "суперінфекцію", щоб завдавати більшої шкоди організму.

Вчені проаналізували смертність низки пандемій і дійшли висновку, що самі собою віруси менш небезпечні. Однак вони можуть об'єднуватися з бактеріями, щоб стати сильнішими і завдати більше збитків, пише Inverse.

Гейлі Мендлейн із колегами з Університету Тафтса досліджували статистику низки пандемій, зокрема пандемію грипу 1918 року, 1957 та 2009, а також пандемію коронавірусу, з якою світ все ще бореться.

Згідно з дослідженнями, пандемія грипу 1918 року забрала життя понад 3% населення планети — близько 50 мільйонів людей. Але вчені дійшли висновку, що не вірус грипу спричинив всі ці смерті. На думку вчених, більшість випадків із летальним кінцем спричинені бактеріальною пневмонією, яка лютувала під час відсутності антибіотиків.

Також дослідження показали, що в пізніших пандеміях грипу 1957 та 2009 років близько 18% летальних випадків також обумовлені поєднанням вірусної пневмонії та бактеріальних інфекцій. Вчені вважають, що пандемія коронавірусу, на жаль, мало чим відрізняється від них.

Під час проведеного аналізу вчені встановили, що віруси та бактерії здатні взаємодіяти між собою так, щоб складатися в якусь "суперінфекцію".

Вчені вивчили, як вірусні та бактеріальні інфекції можуть взаємодіяти між собою і яку потенційну шкоду організму людини вони можуть завдати. Виявилося, що респіраторні інфекції здатні збільшити ймовірність розвитку бактеріальних і згодом можуть призвести до тяжких захворювань. Дослідники встановили, що віруси здатні вбивати епітеліальні клітини, що служать "захисним бар'єром" для бактерій або змінювати їхню поверхню, щоб зменшити здатність розпізнавати патогени та реагувати на них.

Аналіз показав, що пацієнти з бактеріальними інфекціями та сезонним грипом, наприклад, з більшою ймовірністю потраплять до лікарні. Дослідження показало, що майже чверть пацієнтів, які надійшли із пневмонією через грип, також заражалися і бактеріальними інфекціями. В цих пацієнтів також спостерігався вищий ризик смерті протягом наступного місяця, якщо порівняти з тими, хто мав лише одну інфекцію.

Під час дослідження вчені також з'ясували, що найпоширенішими інфекціями, що йдуть у зв'язці з вірусом грипу, були Streptococcus pneumonia і Staphylococcus aureus, які зазвичай існують у дихальних шляхах людини, але не спричиняють захворювання. На думку вчених, вірус може пошкоджувати клітинний бар'єр легень та руйнувати імунну функцію настільки, що ці доброякісні бактерії стають небезпечними для людини.

Основною проблемою лікування "суперінфекції", спричиненою взаємодією бактерій та вірусів, є той факт, що противірусні препарати не діють на бактерії, а антибіотики — на віруси. Саме на розгадці лікування, яке б впливало і на бактерії, і віруси зосередилися вчені.

Вчені виявили білок, який зв'язує Z-ДНК (ZBP1) — молекулу, яка відповідає за те, як імунна система реагує на вірус грипу. Дослідження також показало, що цей білок також важливий і при бактеріальних інфекціях. В результаті вчені дійшли висновку, що підвищення рівня ZBP1 у певних типах клітин можуть допомогти у лікуванні бактеріальних та вірусних інфекцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найбільшу у світі бактерію — розміром з вій.