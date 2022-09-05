Бактерии и вирусы могут работать заодно: найден способ как победить эту "суперинфекцию"

Бактерии и вирусы способны объединяться в "суперинфекцию", чтобы наносить больший урон организму.

Ученые проанализировали смертность ряда пандемий и пришли к выводу, что сами по себе вирусы являются менее опасными. Однако они могут объединяться с бактериями, чтобы стать сильнее и нанести больше урона, пишет Inverse.

Хейли Мэндлейн с коллегами из Университета Тафтса исследовали статистику ряда пандемий, в том числе пандемию гриппа 1918 года, 1957 и 2009, а также пандемию коронавируса, с которой мир все еще борется.

Согласно исследованиям, пандемия гриппа в 1918 году унесла жизни более 3% населения планеты — около 50 миллионов человек. Но ученые пришли к выводу, что не вирус гриппа стал причиной всех этих смертей. По мнению ученых, большинство случаев с летальным исходом были вызваны бактериальной пневмонией, которая свирепствовала во время отсутствия антибиотиков.

Также исследования показали, что в более поздних пандемиях гриппа 1957 и 2009 годов около 18% летальных случаев были также обусловлены сочетанием вирусной пневмонии и бактериальных инфекций. Ученые считают, что пандемия коронавируса, увы, мало чем отличается от них.

В ходе проведенного анализа ученые установили, что вирусы и бактерии способным взаимодействовать между собой таким образом, чтобы складываться в некую "суперинфекцию".

Ученые изучили, как вирусные и бактериальные инфекции могут взаимодействовать между собой и какой потенциальный вред организму человека они могут нанести. Оказалось, что респираторные инфекции способны увеличить вероятность развития бактериальных и впоследствии могут привести к более тяжелым заболеваниям. Исследователи установили, что вирусы способны убивать эпителиальные клетки, служащие "защитным барьером" для бактерий или изменять их поверхность, чтобы уменьшить способность распознавать патогены и реагировать на них.

Анализ показал, что пациенты с бактериальными инфекциями и сезонным гриппом, например, с большей вероятностью попадут в больницу. Исследование показало, что почти четверть пациентов, поступивших с пневмонией из-за гриппа, также заражались и бактериальными инфекциями. У этих пациентов также наблюдался более высокий риск смерти в течение следующего месяца, по сравнению с теми, у кого была лишь одна инфекция.

В ходе исследования ученые также выяснили, что наиболее распространенными инфекциями, идущими в связке с вирусом гриппа были Streptococcus pneumonia и Staphylococcus aureus, которые обычно существуют в дыхательных путях человека, но не вызывают заболевания. По мнению ученых, вирус может повреждать клеточный барьер легких и разрушать иммунную функцию настолько, что эти доброкачественные бактерии становятся опасными для человека.

Основной проблемой лечения "суперинфекции", вызванной взаимодействием бактерий и вирусов, является тот факт, что противовирусные препараты не действуют на бактерии, а антибиотики — на вирусы. Именно на разгадке лечения, которое бы воздействовало и на бактерии, и на вирусы сосредоточились ученые.

Ученые обнаружили белок, связывающий Z-ДНК (ZBP1) — молекулу, отвечающую за то, как иммунная система реагирует на вирус гриппа. Исследование также показало, что этот же белок также важен и при бактериальных инфекциях. В результате ученые пришли к выводу, что повышение уровня ZBP1 в определенных типах клеток, могут помочь при лечении бактериальных и вирусных инфекций.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самую большую в мире бактерию — размером с ресницу.