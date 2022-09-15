Скарби із справжньої "Гри престолів". В Англії виявили скарб, закопаний у 15 столітті (фото)

Середньовічний скарб закопав солдат під час Війни Червоної та Білої троянд у 1470-х роках.

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Батько та двоє його синів виявили приголомшливу середньовічну скарбницю, зариту в 1470-х роках за часів справжньої "Гри престолів". Ці скарби вже продали за кілька тисяч фунтів стерлінгів.

Джефф, Майкл і Нік Вордени були по-справжньому приголомшені своєю знахідкою, коли виявили дивовижний скарб, закопаний солдатом за часів Війни Червоної та Білої троянд в Англії.

[ + – ] Джефф, Майкл і Нік Вордени були по-справжньому приголомшені своєю знахідкою, коли виявили дивовижний скарб, заритий солдатом за часів Війни Червоної та Білої троянд в Англії Фото: Express

Вважається, що солдат, який закопав скарб, загинув в одній із численних битв війни 15-го століття, яка стала джерелом натхнення для серії популярних книг "Пісня льоду та полум'я", а також серіалу "Гра престолів", знятого за мотивами цих творів.

Батько та сини натрапили на колекцію з 21 монети та золотого персня у Північному Йоркширі, Англія, коли досліджували місцевість за допомогою металошукача. Золотий перстень, який, за словами експертів, є одним із найунікальніших з будь-коли виявлених, вже продали на аукціоні в Лондоні за 6500 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Батько та сини натрапили на колекцію з 21 монети та золотого персня у Північному Йоркширі, Англія, коли досліджували місцевість за допомогою металошукача Фото: Express

Експерти датували виявлені монети та золоту каблучку 1470-ми роками. Цей скарб зарили за часів Війни Червоної та Білої троянди, коли точилася боротьба за англійський престол між двома гілками династії Плантагенетів — династією Ланкастерів та Йорків. Цей конфлікт продовжувався з 1455 по 1487 рік.

Найраніші монети датуються правлінням короля Едуарда IV з династії Йорків у 1460-х роках, а найпізніші датуються його другим правлінням після того, як він скинув короля Генріха VI в 1471 році. Експерти вважають, що скарб закопав один із солдатів перед черговою битвою, але загинув у ній і не повернувся за своїм скарбом. Але поки не зрозуміло на чиєму боці бився солдат — Ланкастерів чи Йорків.

[ + – ] Золотий перстень, який, за словами експертів, є одним із найунікальніших з будь-коли виявлених, вже продали на аукціоні в Лондоні за 6500 фунтів стерлінгів Фото: Express

Війна Червоної та Білої троянд — це серія жорстоких воєнних конфліктів, які тривали до того, як до влади прийшла династія Тюдорів. Зокрема першим королем з династії Тюдорів на престолі Англії став король Генріх VII. Що стосується назви цієї війни 15 століття в Англії, то вона походить від характерних символів двох династій — у Йорків була біла троянда, а у Ланкастерів — червона троянда.

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