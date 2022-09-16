Вчені показали стародавні поховання "вампірів" у Європі та незвичайні ритуали (фото)

В Італії так званих вампірів ховали з каменем у роті, або ж за допомогою колів прибивали на дно могили. Камінь, знайдений у роті, заважав поширювати хвороби.

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Нещодавно археологи виявили місця поховання людей, яких за життя, зважаючи на все, вважали "вампірами". Найновіше місце із серії таких дивних могил знайшли минулого місяця на території Польщі. У могилах лежали скелети із серпом біля горла. Людей ховали тим чи іншим чином із низки причин, повідомляє The Mirror.

Предмет у роті

Маттео Борріні, лектор кафедри судової антропології Університету Джона Мура в Ліверпулі, на італійському острові Лазаретто виявив останки жінки, яку в XVI столітті поховали з каменем у роті. Археологи знайшли її у масовому похованні та назвали "Карміллою". Про неї мало, що відомо, але археологи вважають, що померла вона за часів, коли в Європі вирував спалах бубонної чуми.

Дослідники дійшли висновку, що сучасники вважають її нахцерером — різновид вампіра в європейському фольклорі.

"Це не зовсім класична ідея, що вампіри виходять із могил і п'ють кров людей. Це більше той, хто вбиває людей із могили, після чого вже стає повноцінним вампіром", — пояснив учений.

Згідно з повір'ям, тіла деяких померлих поширювали довкола чуму. Вважалося, що це були зовсім померлі люди, але охоплені якимось демонічним впливом. Вони жували свої похоронні савани у могилі і поширювали чуму за допомогою чорної магії.

[ + – ] Череп знайдений археологами.

Через камінь у роті нахцерери не могли жувати свій саван. Тож живих людей намагалися захистити від хвороб.

Передбачається, що "Кармілу" не вважали вампіром за життя. Дослідники дійшли висновку, що масове поховання згодом розкопали. Ті, хто знайшли ці тіла, вирішили, що тіло жінки одержиме, бо саван був свіжим, а сліди розкладання виднілися лише біля рота. Можливо, через це до рота померлої помістили камінь.

[ + – ] Нахцерер – різновид вампіра в європейському фольклорі.

Забитий у тіло кіл

Хоча в сучасній міфології вампірів описують із пронизаним серцем, спочатку це робили для того, щоб завадити вибратися з могили.

Божидар Димитров, керівник Національного історичного музею у Софії, розповів, що таким чином померлих прибивали на дно могили.

Іноді прибивали пелена, в які завертали тіла або клали каміння.

Камінь на горлі

На цвинтарі в польському Дравсько, де виявили вампірське поховання, біля двох тіл на підборідді лежало каміння. Згідно з результатами дослідження 2014 року, це також могли зробити для того, щоб померлі не могли спокусити інших.

[ + – ] Предмети у роті, як вважалося, заважали померлим виходити із могил.

Серп біля горла

У ще одному похованні у Польщі знайшли скелет жінки з серпом біля шиї та замком на великому пальці лівої ноги.

Останки все ще вивчаються, але у процесі минулих досліджень подібні артефакти вказували на те, що таким чином померлий намагався завадити вибратися з могили. При спробі вибратися відбилася б голова чи розпарювався кишечник.

Археолог Джордан Вілсон, який проводить дослідження в Італії, пояснив, що у багатьох культурах металу відводилося особливе ритуальне та магічне значення.

[ + – ] При спробі вибратися відбилася б голова.

Камінь у роті

На цвинтарі давньоримської вілли в Луньяно-ін-Теверині знайшли скелет дитини, яка померла у десятирічному віці.

Камінь, знайдений у роті, міг використовуватися, щоб перешкодити тілу чи душі поширювати хвороби чи мучити живих будь-яким іншим способом.

За словами Джордана Вілсона, тут ідея в тому, що дихання пов'язане з життям, а рот — це певний портал, через який душа виходить після смерті.

Є й інша версія. У римлян вважалося, що відьми можуть воскрешати мертвих і використовувати з метою душі. За допомогою каменю могли намагатись захистити тіло дитини від відьом.

Нещодавно археологи виявили 1400-річне поховання з незвичайним предметом. Серед похоронного інвентарю знайшли металевий складний стілець, який дослідники вважали за особливий подарунок.

Раніше Фокус повідомляв, що дослідники у польському палаці знайшли монети зі скарбу Гіммлера вагою 28 тонн. Шість монет зі свастикою, випущені Рейхсбанком у 1942, 1944 та 1945 роках, підтверджують, що офіцери Третього рейху могли заховати їх у польському селі Мінківську.