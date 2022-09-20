"Сови" у небезпеці. Пізні підйоми загрожують діабетом, хворобами серця та ожирінням

Дослідження показали, що ранні пташки чутливіші до рівня інсуліну та здатні спалювати більше жиру у стані спокою та фізичних навантажень.

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Вчені постійно вивчають, як хронотип впливає на здоров'я людини. Нове дослідження показує, що "сови" схильніші до ризику розвитку діабету другого типу, ожиріння, а також серцевих захворювань, пише The Guardian.

Група вчених з Ратґерського університету, Нью-Джерсі, вивчила поведінку понад півсотні людей середнього віку. Під час дослідження піддослідних розділили на дві групи відповідно до хронотипів — на сов і жайворонків.

Під час дослідження вчені відстежували активність піддослідних, а також переваги організму у виборі палива у стані спокою та під час фізичних вправ.

Проаналізувавши отримані дані, вчені дійшли висновку, що у жайворонків та сов відрізняється обмін речовин. Так, жайворонки були чутливіші до рівня гормону інсуліну в крові, а також спалювали більше жиру під час фізичних вправ на біговій доріжці — вчені відстежували показники під час середньої та високої інтенсивності вправ. Водночас сови виявилися менш чутливими до інсуліну, а як паливо їх організм віддавав перевагу вуглеводам, а не жиру.

На думку співавтора дослідження професора Стівена Маліна, досі незрозуміло, чим зумовлені відмінності в обміні речовин у сов та ранніх пташок. Але однією з найімовірніших причин вчені вважають невідповідність своїм добовим ритмам.

Найімовірніше, сови просто не можуть прокидатися тоді, коли хотіли б. Робота, домашні справи, догляд за дітьми — все це змушує їх прокидатися рано, хоча його біологічний годинник вимагає, щоб підйом був значно пізніше. В результаті добові ритми порушуються, і сови стають схильнішими до розвитку різних захворювань.

Професор Малін вважає, що якщо ми зрушуємо графік і він стає не синхронізованим із природою, це обов'язково позначиться на нашому здоров'ї. Так і із совами. В результаті, любителі лягати пізніше виявляються схильніші до ризику розвитку діабету другого типу і ожиріння, а також частіше страждають від серцевих хвороб. Водночас організм ранніх пташок воліє використовувати жир як паливо. Жайворонки також активніші протягом дня, ніж ті, хто воліють прокинутися пізніше.

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