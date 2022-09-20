"Совы" в опасности. Поздние подъемы грозят диабетом, болезнями сердца и ожирением

Исследования показали, что ранние пташки более чувствительны к уровню инсулина и способны сжигать больше жира в состоянии покоя и физических нагрузок.

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Ученые то и дело изучают, как хронотипы влияют на здоровье человека. Новое исследование показывает, что "совы" более подвержены риску развития диабета второго типа, ожирения, а также сердечным заболеваниям, пишет The Guardian.

Группа ученых из Университета Рутгерса в Нью-Джерси изучили поведение более полусотни человек среднего возраста. В ходе исследования испытуемых разделили на две группы в соответствии с хронотипами — на сов и жаворонков.

В ходе исследования ученые отслеживали активность испытуемых, а также предпочтения организма в выборе топлива в состоянии покоя и во время физических упражнений.

Проанализировав полученные данные ученые пришли к выводу, что у жаворонков и сов отличается обмен веществ. Так, жаворонки были более чувствительны к уровню гормона инсулина в крови, а также сжигали больше жира во время физических упражнений на беговой дорожке — ученые отслеживали показатели во время средней и высокой интенсивности упражнений. В то же время совы оказались менее чувствительны к инсулину, а в качестве топлива их организм предпочитал углеводы, а не жир.

По мнению соавтора исследования профессора Стивена Малина, до сих пор непонятно чем обусловлены различия в обмене веществ у сов и ранних пташек. Но одной из наиболее вероятных причин ученые считают несоответствие своим циркадным ритмам.

Вероятнее всего, совы попросту не могут просыпаться тогда, когда хотели бы. Работа, домашние дела, уход за детьми — все это заставляет их просыпаться рано, хотя их биологические часы требуют, чтобы подъем был значительно позже. В результате циркадные ритмы нарушаются и совы становятся более расположенными к развитию различных заболеваний.

Профессор Малин считает, что если мы сдвигаем график и он становится не синхронизированным с природой — это обязательно отразится на нашем здоровье. Так и с совами. В результате, любители ложиться позже оказываются более подвержены риску развития диабета второго типа и ожирения, а также чаще страдают от сердечных болезней. В то же время организм ранних пташек предпочитает использовать жир в качестве топлива. Жаворонки также более активны в течение дня, чем те, кто предпочитают проснуться попозже.

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