Коронавірус може залишатися в жирових клітинах та викликати нові симптоми, — учені

Люди з надмірною вагою стикаються з підвищеним ризиком важких захворювань і смерті від COVID-19.

Related video

Коронавірус може залишатися в жирових тканинах тіла людини навіть після повного одужання. Про це пише Science.

Дослідження провели вчені зі Стенфордського університету. Як стало відомо, коронавірус вражає жирову тканину, у якій розмножується та викликає нові симптоми.

Щоб оцінити інфекцію SARS-CoV-2 у жировій тканині, стенфордські вчені провели ПЛР у реальному часі (RTqPCR) для генів SARS-CoV-2 у зразках жирової тканини, легенів, серця та нирок у когорті з восьми COVID-19.

Було виявлено РНК SARS-CoV-2 в епікардіальній (EAT), вісцеральній (VAT) і підшкірній (SAT) жировій тканині у семи з восьми пацієнтів із середнім значенням Ct 33.

Раніше вчені розповідали, що коронавірус найбільше вражає жирові клітини та певні імунні клітини в жировій тканині, створюючи імунну відповідь, що може призвести до серйозних пошкоджень. Саме тому люди з надмірною вагою або ожирінням стикаються з підвищеним ризиком важких захворювань і смерті від COVID-19.

Нагадаємо, у ВООЗ оцінили ризик нової хвилі коронавірусу восени 2022.

Також Фокус писав про ситуацію щодо захворюваність на коронавірус в Україні.