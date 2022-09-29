Найрідкісніша змія Північної Америки знайдена мертвою: подавилася багатоніжкою

Вінценосна змія загинула під час трапези — її виявили з масивною багатоніжкою в пащі, яку вона так і не змогла проковтнути.

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Вінценосна змія (Tantilla oolitica) є рідкісною в Північній Америці. Колись цей вид процвітав у соснових скелях на півдні центральної Флориди, проте майже півстоліття тому його занесли до списку видів, що зникають. Відтоді зустріти вінценосну змію — великий успіх, пише Sci Tech Daily.

Цей вид зустрічається настільки рідко, що вченим мало що відомо про життя та харчування вінценосних змій. Востаннє представників цього виду зустрічали близько чотирьох років тому, проте нова знахідка стала швидше сумною, ніж радісною.

Про виявлення вінценосної змії у парку коралових рифів імені Джона Пеннекампа у Кі-Ларго розповів турист. Він виявив плазуна і розповів про це співробітникам парку, а вже вони доставили зразок у Флоридський музей природничої науки.

Раніше, щоб встановити причину загибелі рідкісної змії вченим потрібно було б провести розтин, проте нові технології дозволяють вивчити тіло плазуна і водночас не зіпсувати зразок для подальших досліджень. Співавтор дослідження Коулман Шихи та його колеги використовували комп'ютерну томографію, щоб створити 3D-модель плазуна та вивчити пошкоджені тканини.

[ + – ] Вчені вивчили останки за допомогою комп'ютерної томографії Фото: змея

Зазначимо, що вінценосну змію виявлено із сороконіжкою в пащі, яку їй майже вдалося проковтнути, але щось пішло не так. Вчені вивчили тканини плазуна і виявили невелику рану на боці змії — мабуть, її завдала багатоніжка, яка не збиралася просто так здаватися. Рана викликала кровотечу, проте це і навіть упорснутий токсин членистоногого навряд чи змогли б занапастити рідкісну змію.

Детальніший аналіз показав, що плазун, мабуть, просто задихнувся, намагаючись проковтнути здобич — трахея змії защемлена в тому місці, де окружність багатоніжки була найбільшою. В результаті тіло багатоніжки перекрило подачу повітря і змія задихнулася, так і не зумівши закінчити трапезу.

Зазначимо, що екосистеми соснових скель у Флориді розвивалися мільйони років вздовж стародавнього коралового хребта — тут мешкали безліч унікальних видів, які не зустрічаються в жодному куточку світу. Проте масова забудова місцевості поставила під загрозу зникнення безліч видів, зокрема і вінценосних змій. Сьогодні, на жаль, вчені не можуть з упевненістю сказати, чи мешкають вони ще в цій місцевості, чи повністю вимерли.

Раніше Фокус писав, що біля берегів Сан-Дієго вдалося зафільмувати надзвичайно рідкісне явище — двох гігантських великоротих акул.