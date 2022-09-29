Самая редкая змея Северной Америки найдена мертвой: подавилась многоножкой

Венценосная змея погибла во время трапезы — ее обнаружили с массивной многоножкой в пасти, которую она так и не смогла проглотить.

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Венценосная змея (Tantilla oolitica) является самой редкой в Северной Америке. Некогда этот вид процветал в сосновых скалах на юге центральной Флориды, однако почти полвека назад его занесли в список исчезающих видов. С тех пор встретить венценосную змею — большая удача, пишет Sci Tech Daily.

Этот вид встречается настолько редко, что ученым мало что известно о жизни и питании венценосных змей. Последний раз представителей этого вида встречали около четырех лет назад, однако новая находка стала скорее удручающей, чем радостной.

Об обнаружении венценосной змеи в парке коралловых рифов имени Джона Пеннекампа в Ки-Ларго рассказал турист. Он обнаружил пресмыкающееся и рассказал об этом сотрудникам парка, а уже они доставили образец во Флоридский музей естественной науки.

Раньше, чтобы установить причину гибели редкой змеи ученым потребовалось бы провести вскрытие, однако новые технологии позволяют изучить тело пресмыкающегося и при этом не испортить образец для дальнейших исследований. Соавтор исследования Коулман Шихи и его коллеги использовали компьютерную томографию, чтобы создать 3D-модель пресмыкающегося и изучить поврежденные ткани.

[ + – ] Ученые изучили останки с помоью компьютерной томографии. Фото: Florida Museum/Jerald Pinson

Отметим, что венценосная змея была обнаружена с сороконожкой в пасти, которую ей почти удалось проглотить, но что-то пошло не так. Ученые изучили ткани пресмыкающегося и обнаружили небольшую рану на боку змеи — по видимому, ее нанесла многоножка, которая не собиралась просто так сдаваться. Рана вызвала кровотечение, однако это и даже впрыснутый токсин членистоногого вряд ли смогли бы погубить редкую змею.

Более детальный анализ показал, что пресмыкающееся, по-видимому, попросту задохнулось, пытаясь проглотить добычу — трахея змеи была защемлена в том месте, где окружность многоножки была наибольшей. В результате тело многоножки перекрыло подачу воздуха и змея задохнулась, так и не сумев закончить трапезу.

Отметим, что экосистемы сосновых скал во Флориде развивались миллионы лет вдоль древнего кораллового хребта — здесь обитали множество уникальных видов, которые не встречаются больше ни в одном уголке мира. Однако массовая застройка местности поставила под угрозу исчезновения множество видов, в том числе и венценосных змей. Сегодня, увы, ученые не могут с уверенностью сказать, обитают ли они еще в этой местности или полностью вымерли.

Ранее Фокус писал, что у берегов Сан-Диего удалось заснять чрезвычайно редкое явление двух — гигантских большеротых акул.