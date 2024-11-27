Все дело в волнах: почему самолеты на самом деле избегают полетов над Тибетом (фото)

Можно предположить, что это связано с множеством гор и возвышенных плато, но исследователи утверждают, что есть нечто еще.

Взглянув на карту траектории полетов самолетов, летающих по всему земному шару, можно заметить несколько любопытных моментов. Одна из них заключается в том, что воздушные суда на самом деле вовсе не летят к месту назначения по прямым траекториям. Не менее любопытным кажется и то, что большинство самолетов избегают пролетать над конкретным регионом — например, Тибетом, пишет IFLScience.

Не секрет, что Тибет полон гор и возвышенных плато, что, однако, может не казаться существенной проблемой для самолетов — воздушные суда могут просто лететь выше гор. И все же, карта передвижения самолетов показывает, что люди избегают летать над этой местностью. В чем же тут дело?

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Одна из опасностей полетов над Тибетом заключается в том, что горные хребты приводят к большой турбулентности. По словам руководителя отдела космической и аэрокосмической инженерии Университета Центрального Ланкашира Даррена Анселла, простыми словами, турбулентность — возмущение воздуха, не отличающееся от движения волн и морских течений. Если на пути набегающей волны нет препятствий, она будет "течь" хорошо, но если она, скажем, столкнется с морской стеной, она разрушится, образовав разрушительные волны.

Карта траектории полетов Фото: Reddit

Когда воздух обтекает искусственные сооружения и естественные ландшафты, например горы, воздушный поток нарушается и заставляет воздух над ним и вокруг него становиться турбулентным. Поэтому, если вы взлетаете или приземляетесь в аэропорту недалеко от горного хребта или очень холмистой местности, вы с большей вероятностью испытаете этот вид турбулентности во время и вскоре после взлета

Исследователи отмечают, что полеты над Тибетом вовсе не запрещены, однако горные хребты в действительности могут привести к "ухабистой езде". Но, даже это еще не все. Еще одна проблема кроется в безопасности. Дело в том, что самолеты летают намного выше средней высоты в 5 000 метров, однако в случае разгерметизации пилотам потребуется снизиться до 3 000 метров, где воздух будет пригодным для дыхания, однако горные хребты сделают полеты на такой высоте невероятно опасными.

По этим причинам, а также из-за отсутствия мест, где можно было бы выполнить аварийную посадку, самолеты, которые не приземляются в аэропортах этого района, как правило, избегают полетов над Тибетом.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле есть всего одна страна, расположенная выше 1400 м над уровнем моря.