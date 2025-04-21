Женщина, которая отдыхала одна в горах, "встретила" на пороге неизвестную фигуру (видео)

Джулия Магарита Ортега из США, которая недавно ездила в горы Аппалачи, была очень напугана, заметив на дверях своего временного жилья странное пятно, напоминающее человеческое лицо.

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Мистическим опытом она поделилась в TikTok.

На видео можно заметить след, похожий на лицо, прижатое к стеклу. "Пожалуйста, скажите, что вам это не напоминает лицо ведьмы", — отметила автор в описании к короткому ролику, ставшему вирусным на платформе.

Реакция интернет-сообщества

Пользователи сети серьезно восприняли публикацию Ортеги и поделились своими советами.

"Кто-то шутит, но тебе действительно надо быть осторожной и изучить правила проживания в Аппалачи", — предупредил пользователь, которого зовут Ноа;

"Эй, если у тебя еще нет штор, накрой окна полотенцем или простыней на ночь, потому что это действительно страшно", — посоветовал другой зритель;

"Как житель Аппалачей говорю — просто игнорируй это. Оно (вероятно) даст тебе покой, если будешь делать вид, что ничего не видишь. Я так делаю и все еще жив", — прокомментировал местный житель;

"Мне не было страшно, а после ваших советов стало", — посмеялся еще один юзер.

Другие отнеслись к ситуации с юмором. "Люди добрые, пожалуйста, перестаньте говорить, что в лесах есть страшные злые существа. Повесьте шторы и спрячьте каталитический нейтрализатор", — пошутила женщина, которую зовут Кейси.

Эксперты журнала National Geographic пишут, что о горах Аппалачи существует много легенд. Этот регион стал известным своими сказками о мифических существах из-за изолированности в сочетании с глубоко укоренившимися традициями.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в пекарне Greggs в течение многих лет происходят странные события, которые заставляют работников задуматься о возможном присутствии призрака женщины. По словам сотрудников, в помещении самостоятельно включается чайник, а также периодически раздаются непонятные звуки. Один из работников предполагает, что это может быть дух женщины, которая когда-то жила в доме, где сейчас расположена пекарня.

Кроме того, в медиа появлялись сообщения о мужчине, которого уволили с работы из-за частых жалоб на призрака. Инцидент произошел в фермерском доме, известном как поместье Олд Арнольд — месте, которое приобрело популярность среди любителей мистики после выхода фильма ужасов "Заклятие".