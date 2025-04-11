Ніхто не може пояснити: камера зняла "вершника без голови", який гуляв містом (фото)
Загадкове явище, зафіксоване камерами спостереження у Мексиці, збентежило мільйонів глядачів по всьому світі. У кадрі з’явився примарний "вершник без голови". Втім, користувачі мережі припускають, що це звичайна оптична ілюзія.
На кадрах, зафіксованих камерою спостереження о 12:51 ночі на вулицях мексиканського міста Тетекала, можна побачити, як примарний вершник на коні стрімко пронісся вулицею.
На початку чути виразний звук кінського галопу, після чого в кадрі з'являється таємнича постать. Чоловік, що нагадує вершника на коні, промчав вулицею і зникло з поля зору за лічені секунди.
"Кінь, здається, без шкіри, наче вже розкладений — з самими кістками", — прокоментував один із глядачів, наляканий від побаченого на записі.
Люди спантеличені
За повідомленнями місцевих медіа, мешканці Тетекали також спантеличені. Свідки кажуть, що чули звуки галопу, але самого коня та вершника в той момент ніхто не бачив.
Відео зібрало понад 5,5 мільйонів переглядів. Уважні коментатори помітили одну деталь: людина, яка сиділа на бордюрі, залишилася абсолютно незворушною, коли примарний їздець промчав повз неї.
- "Хто ця людина, яка сидить там і не реагує, коли кінь проїжджає повз?" — запитала одна з глядачок, яку звуть Кеті.
- Жінка на ім’я Альма додала: "Це майже 2 години ночі, що цей чоловік робить там? Я не розумію".
Користувачі мережі звернули увагу на ще один аспект: "Збільште останній ліхтар вниз по вулиці, там немає тіні. Хто може це пояснити?".
Експерти поки що не підтвердили автентичність цього відео. Вони припускають, що це може бути оптична ілюзія.
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