Ніхто не може пояснити: камера зняла "вершника без голови", який гуляв містом (фото)

Загадкове явище, зафіксоване камерами спостереження у Мексиці, збентежило мільйонів глядачів по всьому світі. У кадрі з’явився примарний "вершник без голови". Втім, користувачі мережі припускають, що це звичайна оптична ілюзія.

Related video

На кадрах, зафіксованих камерою спостереження о 12:51 ночі на вулицях мексиканського міста Тетекала, можна побачити, як примарний вершник на коні стрімко пронісся вулицею.

На початку чути виразний звук кінського галопу, після чого в кадрі з'являється таємнича постать. Чоловік, що нагадує вершника на коні, промчав вулицею і зникло з поля зору за лічені секунди.

"Кінь, здається, без шкіри, наче вже розкладений — з самими кістками", — прокоментував один із глядачів, наляканий від побаченого на записі.

Люди спантеличені

За повідомленнями місцевих медіа, мешканці Тетекали також спантеличені. Свідки кажуть, що чули звуки галопу, але самого коня та вершника в той момент ніхто не бачив.

Відео зібрало понад 5,5 мільйонів переглядів. Уважні коментатори помітили одну деталь: людина, яка сиділа на бордюрі, залишилася абсолютно незворушною, коли примарний їздець промчав повз неї.

"Хто ця людина, яка сидить там і не реагує, коли кінь проїжджає повз?" — запитала одна з глядачок, яку звуть Кеті.

Жінка на ім’я Альма додала: "Це майже 2 години ночі, що цей чоловік робить там? Я не розумію".

Користувачі мережі звернули увагу на ще один аспект: "Збільште останній ліхтар вниз по вулиці, там немає тіні. Хто може це пояснити?".

"Вершник без голови" потрапив у кадр Фото: TikTok

Експерти поки що не підтвердили автентичність цього відео. Вони припускають, що це може бути оптична ілюзія.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у пекарні Greggs вже багато років фіксують дивні події, що наштовхують на думку про присутність привида жінки. Співробітники розповідають, що іноді сам собою вмикається чайник, а в приміщенні лунають загадкові звуки. Один із працівників припускає, що це може бути дух колишньої мешканки будинку, в якому зараз працює пекарня.

Окрім цього, медіа повідомляли про чоловіка, якого звільнили після неодноразових скарг на привида. Йдеться про фермерський дім, більш відомий як маєток Олд Арнольд — місце, яке стало справжнім магнітом для поціновувачів паранормального після виходу фільму жахів "Закляття".