Никто не может объяснить: камера сняла "всадника без головы", который гулял по городу (фото)
Загадочное явление, зафиксированное камерами наблюдения в Мексике, смутило миллионов зрителей по всему миру. В кадре появился призрачный "всадник без головы". Впрочем, пользователи сети предполагают, что это обычная оптическая иллюзия.
На кадрах, зафиксированных камерой наблюдения в 12:51 ночи на улицах мексиканского города Тетекала, можно увидеть, как призрачный всадник на лошади стремительно пронесся по улице.
В начале слышен отчетливый звук галопа, после чего в кадре появляется таинственная фигура. Мужчина, напоминающий всадника на лошади, промчался по улице и исчез из поля зрения за считанные секунды.
"Конь, кажется, без кожи, как будто уже разложенный — с одними костями", — прокомментировал один из зрителей, напуганный от увиденного на записи.
Люди озадачены
Как сообщают местные медиа, жители Тетекалы также озадачены. Свидетели говорят, что слышали звуки галопа, но самого коня и всадника в тот момент никто не видел.
Видео собрало более 5,5 миллиона просмотров. Внимательные комментаторы заметили одну деталь: человек, который сидел на бордюре, остался совершенно невозмутимым, когда призрачный ездок промчался мимо него.
- "Кто этот человек, который сидит там и не реагирует, когда лошадь проезжает мимо?" — спросила одна из зрительниц, которую зовут Кэти;
- Женщина по имени Альма добавила: "Это почти 2 часа ночи, что этот человек делает там? Я не понимаю".
Пользователи сети обратили внимание на еще один аспект: "Увеличьте последний фонарь вниз по улице, там нет тени. Кто может это объяснить?".
Эксперты пока не подтвердили подлинность этого видео. Они предполагают, что это может быть оптическая иллюзия.
Напомним, ранее Фокус писал, что в пекарне Greggs уже много лет фиксируют странные события, наталкивающие на мысль о присутствии призрака женщины. Сотрудники рассказывают, что иногда сам собой включается чайник, а в помещении раздаются загадочные звуки. Один из работников предполагает, что это может быть дух бывшей жительницы дома, в котором сейчас работает пекарня.
Кроме этого, медиа сообщали о мужчине, которого уволили после неоднократных жалоб на призрака. Речь идет о фермерском доме, более известном как поместье Олд Арнольд — месте, которое стало настоящим магнитом для ценителей паранормального после выхода фильма ужасов "Заклятие".