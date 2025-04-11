Никто не может объяснить: камера сняла "всадника без головы", который гулял по городу (фото)

Загадочное явление, зафиксированное камерами наблюдения в Мексике, смутило миллионов зрителей по всему миру. В кадре появился призрачный "всадник без головы". Впрочем, пользователи сети предполагают, что это обычная оптическая иллюзия.

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На кадрах, зафиксированных камерой наблюдения в 12:51 ночи на улицах мексиканского города Тетекала, можно увидеть, как призрачный всадник на лошади стремительно пронесся по улице.

В начале слышен отчетливый звук галопа, после чего в кадре появляется таинственная фигура. Мужчина, напоминающий всадника на лошади, промчался по улице и исчез из поля зрения за считанные секунды.

"Конь, кажется, без кожи, как будто уже разложенный — с одними костями", — прокомментировал один из зрителей, напуганный от увиденного на записи.

Люди озадачены

Как сообщают местные медиа, жители Тетекалы также озадачены. Свидетели говорят, что слышали звуки галопа, но самого коня и всадника в тот момент никто не видел.

Видео собрало более 5,5 миллиона просмотров. Внимательные комментаторы заметили одну деталь: человек, который сидел на бордюре, остался совершенно невозмутимым, когда призрачный ездок промчался мимо него.

"Кто этот человек, который сидит там и не реагирует, когда лошадь проезжает мимо?" — спросила одна из зрительниц, которую зовут Кэти;

Женщина по имени Альма добавила: "Это почти 2 часа ночи, что этот человек делает там? Я не понимаю".

Пользователи сети обратили внимание на еще один аспект: "Увеличьте последний фонарь вниз по улице, там нет тени. Кто может это объяснить?".

"Всадник без головы" попал в кадр Фото: TikTok

Эксперты пока не подтвердили подлинность этого видео. Они предполагают, что это может быть оптическая иллюзия.

Напомним, ранее Фокус писал, что в пекарне Greggs уже много лет фиксируют странные события, наталкивающие на мысль о присутствии призрака женщины. Сотрудники рассказывают, что иногда сам собой включается чайник, а в помещении раздаются загадочные звуки. Один из работников предполагает, что это может быть дух бывшей жительницы дома, в котором сейчас работает пекарня.

Кроме этого, медиа сообщали о мужчине, которого уволили после неоднократных жалоб на призрака. Речь идет о фермерском доме, более известном как поместье Олд Арнольд — месте, которое стало настоящим магнитом для ценителей паранормального после выхода фильма ужасов "Заклятие".