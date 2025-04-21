Жінка, яка відпочивала сама у горах, "зустріла" на порозі невідому постать (відео)

Джулія Маґаріта Ортега із США, яка нещодавно їздила у гори Аппалачі, була дуже налякана, помітивши на дверях свого тимчасового помешкання дивну пляму, що нагадувала людське обличчя.

Related video

Містичним досвідом вона поділилася у TikTok.

На відео можна помітити слід, схожий на обличчя, притиснуте до скла. "Будь ласка, скажіть, що вам це не нагадує обличчя відьми", — зазначила авторка в описі до короткого ролика, що став вірусним на платформі.

Реакція інтернет-спільноти

Користувачі мережі серйозно сприйняли публікацію Ортеги й поділилися своїми порадами.

"Дехто жартує, але тобі справді треба бути обережною і вивчити правила проживання в Аппалачі", — попередив користувач, якого звуть Ноа;

"Гей, якщо у тебе ще немає штор, накрий вікна рушником чи простирадлом на ніч, бо це справді страшно", — порадив інший глядач;

"Як житель Аппалачів кажу — просто ігноруй це. Воно (ймовірно) дасть тобі спокій, якщо вдаватимеш, що нічого не бачиш. Я так роблю і все ще живий", — прокоментував місцевий мешканець;

"Мені не було страшно, а після ваших порад стало", — посміявся ще один юзер.

Інші поставилися до ситуації з гумором. "Люди добрі, будь ласка, перестаньте говорити, що в лісах є страшні злі істоти. Повісьте штори й сховайте каталітичний нейтралізатор", — пожартувала жінка, яку звуть Кейсі.

Експерти журналу National Geographic пишуть, що про гори Аппалачі існує багато легенд. Цей регіон став відомим своїми казками про міфічних істот через ізольованість у поєднанні глибоко вкоріненими традиціями.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що у пекарні Greggs протягом багатьох років відбуваються дивні події, які змушують працівників замислитись про можливу присутність привида жінки. За словами співробітників, у приміщенні самостійно вмикається чайник, а також періодично лунають незрозумілі звуки. Один із працівників припускає, що це може бути дух жінки, яка колись жила в будинку, де нині розташована пекарня.

Крім того, у медіа з’являлися повідомлення про чоловіка, якого звільнили з роботи через часті скарги на привида. Інцидент стався у фермерському будинку, відомому як маєток Олд Арнольд — місці, яке набуло популярності серед любителів містики після виходу фільму жахів "Закляття".