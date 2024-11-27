Уся справа у хвилях: чому літаки насправді уникають польотів над Тибетом (фото)

Можна припустити, що це пов'язано з безліччю гір і піднесених плато, але дослідники стверджують, що є щось ще.

Поглянувши на карту траєкторії польотів літаків, що літають по всій земній кулі, можна помітити кілька цікавих моментів. Одна з них полягає в тому, що повітряні судна насправді зовсім не летять до місця призначення за прямими траєкторіями. Не менш цікавим здається і те, що більшість літаків уникають пролітати над конкретним регіоном — наприклад, Тибетом, пише IFLScience.

Не секрет, що Тибет сповнений гір і піднесених плато, що, однак, може не здаватися суттєвою проблемою для літаків — повітряні судна можуть просто летіти вище гір. І все ж, карта пересування літаків показує, що люди уникають літати над цією місцевістю. У чому ж тут справа?

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Одна з небезпек польотів над Тибетом полягає в тому, що гірські хребти призводять до великої турбулентності. За словами керівника відділу космічної та аерокосмічної інженерії Університету Центрального Ланкаширу Даррена Анселла, простими словами, турбулентність — збурення повітря, що не відрізняється від руху хвиль і морських течій. Якщо на шляху хвилі, що набігає, немає перешкод, вона "тектиме" добре, але якщо вона, скажімо, зіткнеться з морською стіною, вона зруйнується, утворивши руйнівні хвилі.

Карта траєкторії польотів Фото: Reddit

Коли повітря обтікає штучні споруди та природні ландшафти, наприклад гори, повітряний потік порушується і змушує повітря над ним і навколо нього ставати турбулентним. Тому, якщо ви злітаєте або приземляєтеся в аеропорту недалеко від гірського хребта або дуже горбистої місцевості, ви з більшою ймовірністю відчуєте цей вид турбулентності під час і незабаром після зльоту.

Дослідники зазначають, що польоти над Тибетом зовсім не заборонені, проте гірські хребти насправді можуть призвести до "вибоїстої їзди". Але, навіть це ще не все. Ще одна проблема криється в безпеці. Річ у тім, що літаки літають набагато вище за середню висоту в 5 000 метрів, однак у разі розгерметизації пілотам потрібно буде знизитися до 3 000 метрів, де повітря буде придатним для дихання, однак гірські хребти зроблять польоти на такій висоті неймовірно небезпечними.

З цих причин, а також через відсутність місць, де можна було б виконати аварійну посадку, літаки, що не приземляються в аеропортах цього району, як правило, уникають польотів над Тибетом.

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