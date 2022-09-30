Учені знайшли давньогрецьку настільну гру у вигляді кам'яних сфер (фото)

Як зазначають експерти, це каміння було менше м'ячів для гольфу, різних кольорів і з різних матеріалів. Їх вік становить від 3600 до 4500 років.

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У процесі своїх нещодавніх археологічних розкопок дослідники з Брістольського університету натрапили на загадкові кам'яні сфери, знайдені у різних стародавніх поселеннях в Егейському та Середземному морі, пише Bristol.ac.

Насправді, серед учених існує безліч теорій щодо призначення сфер, які вони часто знаходять на Санторіні, Криті, Кіпрі й інших грецьких островах, враховуючи систему підрахунку, ведення записів, кидання як м'ячів або пішаків.

Попереднє дослідження, проведене тією ж командою з університету Брістоль, показало, що розміри сфер відрізняються в межах певних груп і наборів. Виходячи з цього, команда захотіла детальніше вивчити ці сфери, щоб зрозуміти їх потенційне використання.

[ + – ] Розміри сфер відрізняються в межах певних груп і наборів

Під час нового дослідження експерти вивчили 700 каменів віком від 4500 до 3600 років, знайдених у місті бронзового віку на острові Санторіні — Акротірі.

Каміння було менше м'ячів для гольфу, різних кольорів і з різних матеріалів. Вчені розділили їх на дві групи: більші та дрібніші. Варто зазначити, що в Акротірі й інших поселеннях по всьому Егейському морі є також кам'яні плити з неглибокими чашоподібними відмітками, на яких могли стояти або розташовуватися сфери.

"Наше дослідження показало, що камені використовувалися як лічильники для настільної гри", — розповіли вчені.

[ + – ] В Акротірі та в інших поселеннях по всьому Егейському морі є також кам'яні плити з неглибокими чашоподібними відмітками, на яких могли стояти або розташовуватися сфери

Якщо ці сфери насправді є частиною настільної гри, тоді стають одними з ранніх прикладів, разом з аналогічними знахідками з Леванту та Єгипту.

"Соціальне значення сфер, про що свідчить те, як вони були вміщені у конкретні порожнини, також підтримує ідею, що сфери є частиною гри, в яку грали для соціальної взаємодії", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, що раніше експерти зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Газі фермер знайшов багато прикрашену візантійську мозаїку. Як підкреслили археологи, ніколи раніше в Секторі Газа не знаходили мозаїчної підлоги з такою витонченістю, точністю графіки та багатством кольорів.