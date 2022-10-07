Вчені виявили несподівану активність у "мертвих" бактеріях

Нове дослідження сплячих бактерій показало, що навіть коли вони фізіологічно "мертві", ці організми знають, що відбувається довкола.

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Американські вчені з'ясували, що бактерії, які впадають у сплячий стан і фізіологічно їх можна вважати "мертвими", все ж таки можуть активно реагувати на крихітні зміни в рівні поживних речовин, для того, щоб обрати найкращий час для виходу зі свого "сну". ScienceAlert.

За словами Гюрола Сюеля з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, США, в результаті нового дослідження він і його колеги з'ясували, що бактерії, які знаходяться в глибокому анабіозі, можуть використовувати накопичену раніше енергію для обробки інформації про зміни в навколишньому середовищі. Таким чином, бактерії можуть дізнатися, коли їм краще вийти зі свого "мертвого" стану.

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Бактерії є дуже живучими організмами. Одна з тактик виживання — це перехід у сплячий стан, під час якого вони покриваються захисною оболонкою. Таким чином, бактерії можуть витримати екстремальні температури, високий тиск і навіть можуть вижити в космосі.

"Але це не просто глибокий сон. Бактерії у цьому стані, можна сказати, мертві, у них не відбувається метаболізм", — каже Сюель.

Але в певний момент бактерії якимось чином дізнаються, що їм можна прокинутися, і вони відновлюють свій метаболізм. Але як саме вони це роблять? Вчені провели дослідження сплячих бактерій Bacillus subtilis, які є нешкідливими для людини і можуть найдовше прожити в космосі.

Під час експериментів вчені посилали сигнали бактеріям про те, що поряд знаходяться поживні речовини, які необхідні для їхнього життя. Після певної кількості сигналів у бактерій виникла несподівана активність.

Вчені дійшли висновку, що у бактерій існує особлива стратегія виживання, яка дозволяє лише у певний момент запустити механізм виходу з анабіозу, коли інформація про навколишнє середовище відповідатиме "очікуванням" мікроорганізму. Але найголовніше для прийняття таких рішень бактеріям не потрібно було запускати метаболічні процеси і вони використовували раніше накопичену енергію.

"Якщо вчені знайдуть життя на Марсі або Венері, воно, швидше за все, буде в сплячому стані, і тепер ми знаємо, що форма життя, яке здається абсолютно інертним, все ще може думати про те, коли виходити з такого стану. Тому є шанс виявити на інших планетах ще живих бактерій, які, можливо, сплять тисячі років", — каже Сюель.

Фокус вже писав про те, що вони із видів земних бактерій, як показало дослідження, може вижити на Марсі.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося розгадати загадку руху бактерій, на це вони витратили цілих 50 років.