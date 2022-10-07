Ученые обнаружили неожиданную активность в "мертвых" бактериях

Новое исследование спящих бактерий показало, что даже когда они физиологически "мертвы", эти организмы знают, что происходит вокруг.

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Американские ученые выяснили, что бактерии, которые впадают в спящее состояние и физиологически их можно считать "мертвыми", все же могут активно реагировать на крошечные изменения в уровне питательных веществ, для того, чтобы выбрать лучшее время для выхода из своего "сна", пишет ScienceAlert.

По словам Гюрола Сюэля из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, в результате нового исследования он и его коллеги выяснили, что бактерии, которые находятся в глубоком анабиозе могут использовать накопленную ранее энергию для обработки информации об изменениях в окружающей среде. Такими образом бактерии могут узнать, когда им лучше выйти из своего "мертвого" состояния.

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Бактерии являются очень живучими организмами. Одна из их тактик выживания – это переход в спящее состояние, во время которого они покрываются защитной оболочкой. Таким образом бактерии могут выдержать экстремальные температуры, высокое давление и даже могут выжить в космосе.

"Но это не просто глубокий сон. Бактерии в этом состоянии, можно сказать мертвы, у них не происходит метаболизм", — говорит Сюэль.

Но в определенный момент бактерии каким-то образом узнают, что им можно проснуться и они возобновляют свой метаболизм. Но как именно они это делают? Ученые провели исследование спящих бактерий Bacillus subtilis, которые безвредны для человека и могут дольше всего прожить в космосе.

В ходе экспериментов ученые посылали сигналы бактериям о том, что рядом находятся питательные вещества, которые необходимы для их жизни. После определенного количества сигналов у бактерий появилась неожиданная активность.

Ученые пришли к выводу, что у бактерий существует особая стратегия выживания, которая позволяет только в определенный момент запустить механизм выхода из анабиоза, когда информация об окружающей среде будет соответствовать "ожиданиям" микроорганизма. Но самое главное для принятия таких решений бактериям не нужно было запускать метаболические процессы, и они использовали ранее накопленную энергию.

"Если ученые найдут жизнь на Марсе или Венере, она, скорее всего, будет в спящем состоянии, и теперь мы знаем, что форма жизни, которая кажется совершенно инертной, все еще может думать о том, когда ей выйти из такого состояния. Поэтому есть шанс обнаружить на других планетах еще живых бактерий, которые возможно спят тысячи лет", — говорит Сюэль.

Фокус уже писал о том, что они из видов земных бактерий, как показало исследование, может выжить на Марсе.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось разгадать загадку движения бактерий, на это у них ушло целых 50 лет.