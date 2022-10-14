Давньогрецький ноутбук. На картині віком 2500 років виявили "мандрівника у часі"

І знову конспірологи тріумфують, виявивши на стародавніх картинах і кераміці зображення високих технологій сучасності.

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Цього разу любителі теорії змови впевнені, що виявили незаперечні докази подорожей у часі — нібито зображення на давньогрецькій картині віком 2500 років та надгробки 100 до н.е. зобразили використання сучасного ноутбука, пише Daily Star.

Щоб довести свою теорію про можливість подорожей між простором і часом, група конспірологів звернулася до картини віком близько 2,5 тисяч років. Цей малюнок намальований на вазі і нібито зображує людину, яка використовує ноутбук та стилус.

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Прихильників теорії змов не збентежило, що зображений стародавній грек із якоїсь невідомої причини використовує для набору тексту на ноутбуці стилус. І навіть відсутність USB-портів не стало хоч невеликий приводом трохи придумати, що людина на зображенні зайнята якимось іншим заняттям.

[ + – ] Надгробок із зображенням ноутбука Фото: надгробие

Щоб закріпити успіх у пошуку доказів існування подорожей у часі, любителі змов звернулися до ще однієї давньогрецької пам'ятки — цього разу любителям подорожей у часі підіграв давній надгробок, датований 100 роком до н.е. Тут конспірологи також роздивилися зображення ноутбука. Але тепер, бути того не може, скульптор зобразив і USB-порти.

Конспірологи стверджують, що, дивлячись на скульптуру, не можуть не думати про Дельфійського оракула, який допомагає жерцям зв'язатися з богами для отримання більш розширеної інформації. Мабуть, як бог, на картині виступає Всесвітня павутина, до якої і звертається "мандрівник у часі". Є лише одне питання — як йому вдалося підключитися до Мережі?

Втім, усі "неспростовні докази" конспірологів про існування мандрівників у часі та "давньогрецького ноутбука" розбилися про дуже раціональні доводи археолога Крістіни Кіллгроув. За словами вченої, на давньогрецьких пам'ятках, мабуть, зображені воскові таблички та спеціальні палички, які на той час широко використовувалися для письма. Вона також пояснила і наявність USB-портів у так званого "давньогрецького ноутбука" — найімовірніше, у різьбленні з боків надгробної плити знаходилися дерев'яні предмети, які згодом просто згнили.

Раніше Фокус писав, що конспірологи підбадьорилися після виявлення людини з айфоном на картині 1937 року.