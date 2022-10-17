В Англії знайшли 2000-річну римську мідну чашу, яка поржавіла через пестициди (фото)

Чаша була знайдена під 40 см бруду на фермі між двома стародавніми римськими поселеннями, Річборо та Кентербері і датується римським періодом, тобто десь між 43 та 410 роками.

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Без сумніву, погіршення стану експонатів археологічних розкопок прискорюється не лише через зміну клімату, кислотні дощі та сильні шторми. На виявлені артефакти та руїни впливає ще й зміг, причому не лише через почорніння сажі, а й через корозійні хімікати, що дряпають матеріал, пише Haaretz.

Згідно з новим дослідженням вчених, заснованому на мікроаналізі бронзової чаші, знайденої в Кенті на півдні Англії, речовини-забрудники у ґрунті також прискорюють розпад. Знахідка датується римським періодом, тобто десь між 43 та 410 роками. Чаша була знайдена під 40 см бруду на фермі між двома стародавніми римськими поселеннями, Річборо та Кентербері.

Коли її виявили, на ній помітили сліди зеленої та коричневої корозії. Звичайно, в тому, що бронзова чаша залізної доби, закопана на 2000 років, має корозію, немає нічого дивного. Але, як зазначає команда, зелена корозія у цій чаші містила хлорбензоли, а коричнева корозія діетилтолуамід — більш відомий як ДЕТА, компонент спрею від клопів. Автори дослідження вивчили корозійні властивості хімічних речовин та дійшли висновку, що забруднювачі прискорили погіршення чаші.

[ + – ] Зелена корозія у цій чаші містила хлорбензоли, а коричнева корозія діетилтолуамід

Хлорбензоли є безбарвними розчинниками, які зазвичай використовуються фермерами як пестициди, а також у промисловості, у тому числі при виробництві фарб і барвників, засобів для видалення фарби. Одна проблема в тому, що вони токсичні. Британські фермери почали використовувати їх як пестициди на початку 20 століття, а Англія заборонила їх використання в сільському господарстві в 1975 році саме тому, що вони накопичуються і є токсичними.

Хлорбензоли, виявлені у зеленій корозії на чаші, не могли походити з природних джерел, оскільки це штучні молекули. Те саме стосується і діетилтолуаміду, виявленого в коричневій корозії чаші. ДЕТА найбільш відомий тим, що відлякує комарів та кліщів.

ДЕТА в коричневій корозії справді інтригує. Чаша була знайдена закопаною неподалік поверхні, тому, можливо, зрошення забрудненою водою могло призвести до того, що з'єднання потрапило в ґрунт, що оточує чашу.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве археологічне відкриття, яке проводилося у Північній Європі та Великій Британії. Так, експерти натрапили на останки берберійських макак, але що здивувало їх найбільше, то це тіло безхвості макакі з військовою амуніцією.