Вчені дізналися, чому шульги частіше страждають на психічні захворювання

Насправді більшість із нас у якийсь момент життя страждає на якісь психічні розлади чи захворювання, чи то психоз чи депресія.

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Шульги становлять лише 10% населення світу. Незважаючи на цю невелику кількість, 40% усіх випадків тяжких психічних захворювань припадає на шульг, пише BGR.

Вчені не зовсім впевнені, чому психічні захворювання найчастіше виявляються у шульг, проте на їхню думку, це безпосередньо пов'язано з тим, як влаштований їхній мозок.

Психічне захворювання — це не те, чого варто сильно боятися і тим більше стигматизувати. Насправді більшість із нас у якийсь момент життя страждає на якісь психічні розлади чи захворювання, чи то психоз чи депресія.

Але той факт, що у шульги більше шансів отримати важче психічне захворювання, збиває з пантелику. Щоб справді зрозуміти, чому це відбувається, вчені детально вивчили різницю між мозком правші і шульги.

Наш мозок спирається на процес, який називають латералізацією, що відбувається у онтогенезі, з якого різні психічні функції пов'язуються з лівою або правою півкулями мозку. І деякі вчені вважають, що це також може збільшити шанси розвитку психічних захворювань у шульг.

Причина виникнення ліворукості в мозку зводиться до ряду чинників. Такі речі, як гени або навіть стресогенні фактори можуть призвести до "лівого мозку". Нещодавні дослідження генетиків показали, що деякі гени пов'язані з ліворукістю. Унаслідок чого, ці гени можуть також відігравати певну роль у тому, чому шульги відчувають важчі психічні захворювання.

Однак поки що ця теорія ще не доведена і досі вивчається. Насправді можуть бути й інші причини, через які шульги частіше страждають на важчі психічні захворювання. Але на даний момент дослідники дотримуються думки, що деякі з факторів стресу, які можуть викликати ліворукість, такі як незначне пошкодження мозку або навіть менша латералізація мозку, можуть призвести до вищих шансів психічних розладів.

Але це не означає, що бути шульгою погано. Насправді є низка переваг, на які можуть розраховувати шульги, наприклад, підвищена майстерність у боротьбі та змаганнях. Також деякі дослідники кажуть, що шульги частіше, ніж правші, стають професійними спортсменами.

Нагадаємо, що раніше фахівці розповіли, на якому боці корисніше спати. Як зазначили вчені, на якість сну та наше здоров'я впливає не лише користування ґаджетами перед сном та переїдання, а й важливості становища, в якому ми спимо.