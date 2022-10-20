Точка неповернення. Вчені назвали мінімальну кількість сну, необхідну людині

Дослідження показує, що якщо спати менше за цю кількість годин, то все стане зовсім погано.

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Сон життєво необхідний нашому організму. Вчені десятиліттями вивчають найкращі пози для сну, подушки, матраци та час доби. Однак основним залишається питання — скільки насправді годин на добу необхідно спати людині, щоб підтримувати здоров'я організму, пише IFL Science.

У новому дослідженні вчені розрахували точну кількість сну, яка потрібна людині, а також мінімальну кількість сну для людини на добу. Вчені дійшли висновку, що в ідеальному світі всім нам слід спати по 8 годин на добу. Але це, на жаль, вдається не всім. Тому вчені вирахували мінімальний поріг, нижче за який не рекомендують опускатися.

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Як виявилося, люди повинні спати не менше 5 годин на добу, щоб не наражати себе на ризик розвитку численних хронічних захворювань та інших проблем зі здоров'ям.

У дослідженні взяли участь близько 8 тисяч людей, у яких не було двох і більше хронічних захворювань. Через деякий час учені знову перевірили наявність хронічних захворювань у реципієнтів і порівняли його з кількістю сну.

Виявилося, що в тих, хто спить менше 5 годин на добу, на 30% вищий ризик множинних хронічних захворювань, ніж у людей, які сплять по сім годин на добу. Вчені виявили, що група з мінімальною кількістю сну, нижчою за 5 годин, виявляла найбільший ризик розвитку одного або багатьох хронічних захворювань. Крім того, у цих учасників також підвищувався ризик ранньої смерті.

Водночас у тих, хто спав більше 5 годин на добу, було більше шансів уникнути множинних хронічних захворювань у пізнішому віці.

Раніше Фокус писав про наукові способи підвищити якість сну — вчені радять звернути особливу увагу на температуру повітря в кімнаті, а також розмір ліжка.