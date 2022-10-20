Точка невозврата. Ученые назвали минимальное количество сна, необходимое человеку

Исследование показывает, что если спать меньше этого количества часов — все станет совсем плохо.

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Сон — жизненно необходим нашему организму. Ученые десятилетиями изучают лучшие позы для сна, подушки, матрасы и время суток. Однако основным остается вопрос — сколько в действительности часов в сутки необходимо спать человеку, чтобы поддерживать здоровье организма, пишет IFL Science.

В новом исследовании ученые рассчитали точное количество сна, которое необходимо человеку, а также минимальное количество сна для человека в сутки. Ученые пришли к выводу, что в идеальном мире всем нам следовало бы спать по 8 часов в сутки. Но это, увы, удается не всем. Поэтому ученые высчитали минимальный порог, ниже которого не рекомендуют опускаться.

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Как оказалось, люди должны спать не менее 5 часов в сутки, чтобы не подвергать себя риску развития многочисленных хронических заболеваний и других проблем со здоровьем.

В исследовании приняли участие около 8 тысяч людей у которых не было двух и более хронических заболеваний. Спустя время ученые вновь проверили наличие хронических заболеваний у реципиентов и сравнили его с количеством сна.

Оказалось, что у тех, кто спит менее 5 часов в сутки на 30% выше риск множественных хронических заболеваний, чем у людей, которые спят по семь часов в сутки. Ученые обнаружили, что группа с минимальным количеством сна, ниже 5 часов, проявляла наибольший риск развития одного или множества хронических заболеваний. Кроме того у этих участников также повышался риск ранней смерти.

При этом у тех, кто спал больше 5 часов в сутки было больше шансов избежать множественных хронических заболеваний в более позднем возрасте.

Ранее Фокус писал о научных способах повысить качество сна — ученые советуют обратить особое внимание на температуру воздуха в комнате, а также размер кровати.