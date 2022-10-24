Дісталося від предків. Вчені зрозуміли, чому тварини використовують одне і те ж забарвлення для різних цілей

Яскравий червоний колір може служити сигналом для зближення, так і попереджати про те, що цю тварину краще обійти десятою дорогою. Вчені зрозуміли, як це працює.

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Мода в тваринному світі може бути дуже повторюваною — безліч видів використовують одні й ті ж кольори, щоб привернути до себе увагу. Однак цілі мають різні — дослідники знайшли взаємозв'язок між забарвленням тварин і тим, що вони означають, пише Science Alert.

Біолог-еволюціоніст з Університету штату Оклахома Закарі Емберс та його колега з Університету Арізони Джон Вінс поцікавилися, що змушує кольори еволюціонувати, щоб служити різним цілям для різних тварин. Наприклад, яскраве малинове забарвлення самця північного кардинала служить для привернення уваги партнерів і є сигналом для зближення. Водночас яскраве червоне забарвлення у суничних отруйних жаб навпаки свідчить про те, що їх краще обійти десятою дорогою, щоб не нарватися на порцію потужного смертельного токсину.

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В ході дослідження вчені вивчили майже 2 тисячі наземних хребетних і класифікували їх забарвлення як прибуваючий або спадаючий. В результаті їм вдалося виявити цікавий взаємозв'язок — вчені припускають, що риси, які сьогодні спостерігаються у видів, можуть бути результатом їхньої еволюційної історії.

Дослідники виявили, що птахи і ящірки походять від предків, які вели денний спосіб життя, в той час, як змії та амфібії — походять від нічних предків. У ході дослідження вчені провели два аналізи: по-перше, вивчили денну та нічну активність видів, по-друге, вивчили денну та нічну активність їхніх предків. Виявилося, що немає жодного зв'язку між сьогоднішнім способом життя тварин та їх забарвленням, проте існує виключно спадковий зв'язок.

У ході аналізу вчені з'ясували, що більшість предків тварин спочатку були досить тьмяними та простими, згодом вони змінювали своє забарвлення на яскравіші відтінки. Передбачається, що яскравіше забарвлення допомагало видам виживати, тому саме вони передавали свій генетичний матеріал наступним поколінням.

Вчені також виявили, що такі кольори як червоний, помаранчевий, жовтий і фіолетовий приблизно в рівних частках є сигналами до зближення для партнерів, так і попереджувальними сигналами. Це правило не працює лише з синім забарвленням — цей колір найчастіше асоціюється у тварин зі спарюванням, а не закликом уникати небезпеки.

За словами Вінса, забарвлення денних тварин має сенс — яскраві кольори потрібні, щоб залучити партнера. Разом з цим можна привернути увагу хижаків, проте потреба в розмноженні перекриває ризики для самців. У той самий час самки тьмяніші, тому їм легше сховатися від хижаків і зберегти потомство. А ось нічним тваринам такі сигнали зовсім не важливі — який сенс від яскравого забарвлення, якщо в темряві його все одно не розглянути. Вінса з колегою виявили, що яскраві забарвлення серед нічних тварин розвинулися навіть у видів без очей — мабуть, вони служать скоріше сигналом для інших видів, які попереджають, що цю тварину краще оминути і не турбувати, а не для представників одного й того ж виду. .

Раніше Фокус писав про те, що вчені простежили еволюцію жаб у Чорнобильській зоні та дійшли висновку, що вони почорніли від радіації.