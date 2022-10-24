Досталось от предков. Ученые поняли, почему животные используют один и тот же окрас для разных целей

Яркий красный цвет может как служить сигналом для сближения, так и предупреждать о том, что это животное лучше обойти десятой дорогой. Ученые поняли, как это работает.

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Мода в животном мире может быть ужасно повторяющейся — множество видов используют одни и те же цвета, чтобы обратить на себя внимание. Однако цели преследуют разные — исследователи нашли взаимосвязь между окрасом животных и тем, что они означают, пишет Science Alert.

Биолог-эволюционист из Университета штата Оклахома Закари Эмберс и его коллега из Университета Аризоны Джон Винс задались вопросом, что заставляет цвета эволюционировать, чтобы служить разным целям для разных животных. Например, яркий малиновый окрас самца северного кардинала служит для привлечения внимания партнеров и является сигналом для сближения. В то же время яркий красный окрас у земляничных ядовитых лягушек наоборот свидетельствует о том, что их лучше обойти десятой дорогой, чтобы не нарваться на порцию мощного смертельного токсина.

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В ходе исследования ученые изучили почти 2 тысячи наземных позвоночных и классифицировали их окрас как прибывающий или убывающий. В результате им удалось обнаружить любопытную взаимосвязь — ученые предполагают, что черты, которые сегодня наблюдаются у видов, могут быть результатом их эволюционной истории.

Исследователи обнаружили, что птицы и ящерицы, произошли от предков, которые вели дневной образ жизни, в то время, как змеи и амфибии — произошли от ночных предков. В ходе исследования ученые провели два анализа: во-первых, изучили дневную и ночную активность видов, во-вторых, изучили дневную и ночную активность их предков. Оказалось, что нет никакой связи между сегодняшним образом жизни животных и их окрасом, однако существует исключительно наследственная связь.

В ходе анализа ученые выяснили, что большинство предков животных вначале были достаточно тусклыми и простыми, со временем они меняли свой окрас на более яркие оттенки. Предполагается, что более яркий окрас помогал видам выживать, а потому именно они передавали свой генетический материал следующим поколениям.

Ученые также обнаружили, что такие цвета как красный, оранжевый, желтый и фиолетовый приблизительно в равных долях являются как сигналами к сближению для партнеров, так и предупреждающими сигналами. Это правило не работает лишь с синим окрасом — этот цвет чаще ассоциируется у животных со спариванием, а не призывом избегать опасности.

По словам Винса, окрас дневных животных имеет смысл — яркие цвета необходимы, чтобы привлечь партнера. Вместе с этим можно привлечь и внимание хищников, однако потребность в размножении перекрывает риски для самцов. В то же время самки более тусклые, а потому им легче спрятаться от хищников и сохранить потомство. А вот ночным животным такие сигналы вовсе не важны — какой толк от яркого окраса, если в темноте его все равно не разглядеть. Винса с коллегой обнаружили, что яркие окрасы среди ночных животных развились даже у видов без глаз — по видимому, они служат скорее сигналом для других видов, предупреждающих, что это животное лучше обойти стороной и не тревожить, а не для представителей одного и того же вида.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проследили эволюцию лягушек в Чернобыльской зоне и пришли к выводу, что они почернели от радиации.