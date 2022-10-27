12 вісників розлучення: психологи назвали головних "ворогів" міцних стосунків

У новому дослідженні вчені описали основні причини, чому пари розлучаються.

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Чи це відносно нові стосунки чи тривалий шлюб, розлучатися завжди важко. Психологи відзначають, що більшість людей потребують терапії після розлучення і, як правило, задаються одними й тими самими опитуваннями — що я зробив не так, чи можна було врятувати стосунки і чому мене переслідують невдачі на любовному фронті, пише Forbes.

У новому дослідженні психологи зосередилися на вивченні найпоширеніших причин розриву стосунків. У цьому дослідженні британські вчені провели опитування серед пар і дійшли висновку, що існує 12 найпоширеніших причин розлучень, причому вони однаково важливі як для жінок, так і для чоловіків.

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12 основних причин розлучень

Розлука; Сварки; Невірність; Відсутність поваги; Різні інтереси; Стреси; Нервовість; Фінансові проблеми; Нерівний розподіл домашніх обов'язків; Труднощі у сексі; Домашнє насильство; Неможливість мати дітей; Алкогольна, наркотична чи азартна залежність.

Цікаво, що дві основні причини розлучення однакові для обох статей — чоловіки та жінки однаково часто називали розлуку та постійні сварки причинами для розірвання стосунків. Водночас неповага, фінансові проблеми, домашнє насильство та нерівний розподіл домашніх обов'язків більше зачіпали жінок, ніж чоловіків

Не менш цікавим виявився і той факт, що проблеми, що спричинили розлучення чи розставання, як правило, були на початку стосунків. Психологи вважають, що подібні проблеми мають стати першими дзвіночками ще на початку стосунків — важливо налаштуватися на попереджувальні сигнали і не чекати, що вони розчиняться власними силами.

Зазначимо, що як би не було важко, важливо розуміти, що розставання зцілює — попереднє дослідження показало, що обидва партнери отримують суттєву психологічну вигоду від розлучення. Крім того, запитуючи, чому не виходить досягти деяких висот на любовному фронті, важливо пам'ятати, що кожна третя людина віком від 18 до 35 років розлучалася хоча б один раз за останні два роки. А половина перших шлюбів закінчуються розлученнями.

Психологи наполягають, що розлучення насправді може стати одним із найболючіших дослідів у житті, проте людям необхідно спробувати винести з нього урок.

У більш ранньому дослідженні вчені також з'ясували, що розлучення завдають більшого болю, коли життя людей тісно переплетені — наприклад, ви живете разом, ваші фінансові історії переплетені, у вас є спільні діти, улюбленці чи друзі. Усе це можна враховувати до того, коли ви вирішите знову випробувати свої сили на любовному фронті.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому жінки та чоловіки уникають серйозних стосунків.