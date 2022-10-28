У мозку знайдено "комірки часу": вони допомагають запам'ятовувати послідовність подій

Дослідники виявили, що "комірки часу" у нашому мозку допомагають нам згадати правильний порядок подій.

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Людський мозок досить крихка, але дуже складна конструкції. Вченим знадобилися десятиліття, щоб зрозуміти, як працює мозок людини, проте досі ми дізнаємося про нові подробиці. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, як наш мозок запам'ятовує послідовність подій, пише Science Alert.

Група вчених на чолі з нейробіологинею Лейлою Редді з Центру досліджень мозку та пізнання у Франції (CerCo) досліджувала активність у мозку 15 пацієнтів з епілепсією за допомогою мікроелектродів, імплантованих у гіпокамп. Вчені виявили, що нейрони в цій галузі мозку можуть представляти тимчасову інформацію і по суті є "клеєм", що зв'язує наші спогади у певному порядку. Саме ці нейрони дозволяють нам пізніше згадувати минулі події у правильній послідовності.

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У ранніх дослідженнях вчені виявили такі "тимчасові" клітини у щурів. Вчені припускають, що ці нейрони здатні підтримувати спогади про події та допомагають вибудовувати їхню правильну послідовність. Однак досі вченим не вдавалося зрозуміти, як працює епізодична пам'ять.

Під час досліджень випробувані пройшли низку тестів, наприклад, учасникам показували зображення у заздалегідь визначеному порядку та просили запам'ятати цю послідовність.

Вчені виявили, що під час сеансів певні нейрони в гіпокампі порушуються — це відбувалося протягом усього сеансу, коли випробуваним показували зображення або просили назвати те, що буде наступним.

Дослідники дійшли висновку, що задіяні в цьому процесі нейрони, мабуть, є "тимчасовими клітинами". Активність цих клітин модулюється тимчасовим контекстом у межах певного часового вікна.

Виявилося, що ця група нейронів брала активну участь у запам'ятовуванні та відтворенні послідовності зображень. Водночас деякі нейрони також були активними в момент, коли випробуваним не показували візуальний ряд. Вчені припускають, що в цей момент нейрони були зайняті кодуванням протягом часу. Простими словами, ці нейрони є "багатогранними" і постійно записують що, де і коли сталося, щоб скласти зв'язкові спогади про події, що відбулися.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яким чином людський мозок зберігає спогади.