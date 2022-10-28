В мозге найдены "ячейки времени": они помогают запоминать последовательность событий

Исследователи обнаружили, что "ячейки времени" в нашем мозгу помогают нам вспомнить правильный порядок событий.

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Человеческий мозг — достаточно хрупкая, но очень сложная конструкции. Ученым потребовались десятилетия, чтобы понять, как работает мозг человека, однако до сих пор мы узнаем новые подробности. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, как наш мозг запоминает последовательность событий, пишет Science Alert.

Группа ученых во главе с нейробиологом Лейлой Редди из Центра исследований мозга и познания во Франции (CerCo) исследовала активность в мозге 15 пациентов с эпилепсией с помощью микроэлектродов, имплантированных в гиппокамп. Ученые обнаружили, что нейроны в этой области мозга могут представлять временную информацию и по сути являются "клеем", связывающим наши воспоминания в определенном порядке. Именно эти нейроны позволяют нам позже вспоминать прошедшие события в правильной последовательности.

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В более ранних исследованиях ученые обнаружили подобные "временные" клетки у крыс. Ученые предполагают, что эти нейроны способны поддерживать воспоминания о событиях и помогают выстраивать их правильную последовательность. Однако до сих пор ученым не удавалось понять, как работает эпизодическая память.

В ходе исследований испытуемые подверглись ряду тестов, например, участникам показывали изображения в заранее определенном порядке и просили запомнить эту последовательность.

Ученые обнаружили, что во время сеансов определенные нейроны в гиппокампе возбуждаются — это происходило на протяжении всего сеанса, когда испытуемым показывали изображения или просили назвать то, которое будет следующим.

Исследователи пришли к выводу, что задействованные в этом процессе нейроны, по видимому, являются "временными клетками". Активность этих клеток модулируется временным контекстом в пределах определенного временного окна.

Оказалось, что эта группа нейронов активно участвовала в запоминании и воспроизведении последовательности изображений. В то же время некоторые нейроны также были активны в момент, когда испытуемым не показывали визуальный ряд. Ученые предполагают, что в этот момент нейроны были "заняты" кодированием течением времени. Простыми словами, эти нейроны являются "многогранными" и постоянно записывают что, где и когда произошло, чтобы составить связные воспоминания о произошедших событиях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, каким образом человеческий мозг сохраняет воспоминания.