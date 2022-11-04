Нічні "трелі" можуть призвести до сліпоти. Вчені розповіли, чим небезпечне хропіння

Дослідження показують, що люди, які хроплять, схильні до утворення глаукоми.

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У новому дослідженні вчені виявили зв'язок між хропінням, поганим сном і ризиком осліпнути — якщо ви схильні хропіти або засинати серед білого дня, це може стати небезпечним дзвіночком для вашого зору, пише Daily Mail.

У дослідженні прийняли понад 400 тисяч людей віком від 40 до 69 років — протягом 15 років вчені спостерігали за їхніми звичками сну, а потім перевірили, чи розвинулася глаукома.

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Група людей, які спали від 7 до 9 годин, класифікована як здорова група, решта — не мали здорового сну. Загалом під час дослідження вчені виявили майже 8,7 тисячі випадків глаукоми. Найчастіше вона зустрічалася у чоловіків старшого віку, які курили, страждали від високого кров'яного тиску та діабету.

Під час дослідження вчені також з'ясували, що короткий сон підвищував шанси розвитку глаукоми на 8%, хропіння — на 4%, а безсоння, надто короткий чи довгий сон — на рекордні 20%. Крім того, вчені виявили, що у тих, хто хропить, і тих, хто відчував сонливість вдень, ймовірність розвитку глаукоми підвищувалася на 13%.

За словами авторів дослідження, необхідно звернути увагу на хропіння, сонливість, безсоння, короткочасний чи надто тривалий сон. Усі ці фактори можуть свідчити ризик розвитку глаукоми.

Вчені вважають, що людям з високим ризиком розвитку глаукоми слід запропонувати якесь "втручання в сон", щоб зробити його здоровішим, а тим, хто повідомляє про проблеми зі сном, необхідно негайно перевірити зір.

Дослідження показують, що глаукома може проводити характер сну, проте навпаки. Втім, вчені знайшли взаємозв'язок між сном та глаукомою — ключовим фактором розвитку глаукоми є внутрішній очний тиск. Воно підвищується, коли людина лежить, а також коли гормони сну виходять з ладу, наприклад, під час безсоння. Крім того, вчені припускають, що тривога і депресія, які йдуть пліч-о-пліч з безсонням, також можуть підвищувати внутрішньоочний тиск.

Так само апное уві сні може спричинити пряме ушкодження зорового нерва — хропіння викликає повторювані чи тривалі епізоди низького рівня клітинного кисню.

Дослідники вважають, що надалі отримані ними результати допоможуть знизити ризик розвитку глаукоми у людей, оскільки поведінка уві сні піддається зміні, а отже, все не так безнадійно.

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