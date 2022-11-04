Ночные "трели" могут привести к слепоте. Ученые рассказали, чем опасен храп

Исследования показывают, что храпящие люди более предрасположены к образованию глаукомы.

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В новом исследовании ученые обнаружили связь между храпом, плохим сном и риском ослепнуть — если вы склонны храпеть или засыпать среди белого дня, это может стать опасным звоночком для вашего зрения, пишет Daily Mail.

В исследовании приняли более 400 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет — в течение 15 лет ученые наблюдали за их привычками сна, а после проверили, развилась ли у них глаукома.

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Группа людей, спавших от 7 до 9 часов, была классифицирована, как здоровая группа, остальные — не имели здорового сна. В общей сложности в ходе исследования ученые выявили почти 8,7 тысяч случаев глаукомы. Чаще всего она встречалась у мужчин старшего возраста, которые курили, страдали от высокого кровяного давления и диабета.

В ходе исследования ученые также выяснили, что короткий сон повышал шансы развития глаукомы на 8%, храп — на 4%, а бессонница, слишком короткий или долгий сон — на рекордные 20%. Кроме того, ученые обнаружили, что у храпящих и тех, кто испытывал сонливость днем, вероятность развития глаукомы повышалась на 13%.

По словам авторов исследования, необходимо обратить внимание на храп, сонливость, бессонницу, кратковременный или слишком продолжительный сон. Все эти факторы могут свидетельствовать о риске развития глаукомы.

Ученые считают, что людям с высоким риском развития глаукомы следует предложить некое "вмешательство в сон", чтобы сделать его более здоровым, а тем, кто сообщает о проблемах со сном, необходимо незамедлительно проверить зрение.

Исследования показывают, что глаукома может влиять на характер сна, однако не наоборот. Впрочем, ученые нашли взаимосвязь между сном и глаукомой — ключевым фактором развития глаукомы является внутреннее глазное давление. Оно повышается, когда человек лежит, а также когда гормоны сна выходят из строя, например, во время бессонницы. Кроме того, ученые предполагают, что тревога и депрессия, которые идут рука об руку с бессонницей, также могут повышать внутриглазное давление.

Таким же образом апноэ во сне может вызывать прямое повреждение зрительного нерва — храп вызывает повторяющиеся или длительные эпизоды низкого уровня клеточного кислорода.

Исследователи считают, что в дальнейшем полученные ими результаты помогут снизить риск развития глаукомы у людей, так как поведение во сне поддается изменению, а значит все не так безнадежно.

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