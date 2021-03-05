Сладких снов: в какой позе можно выспаться лучше всего

Качественный сон напрямую влияет на продуктивность, умственное и физическое состояние человека.

Здоровый сон является одним из самых главных факторов самочувствия человека, поскольку помогает восстановить организм и "зарядить" его на новый день.

Наукой доказано, что во сне каждый из нас проводит около трети своей жизни. Недосыпание оказывает негативное влияние на память, замедляет реакцию, подавляет эмоции и физические ресурсы.

Ученые отмечают, что человек должен спать не менее шести часов в сутки, а еще лучше – восемь. Если время сна меньше – это оказывает такое же негативное влияние на организм, как и недосыпание. Когда это случается время от времени – ничего страшного, но если короткий сон наблюдается более двух недель, то он скажется на самочувствии и состоянии тела.

Для качественного сна также важно положение, в котором спит человек. Неправильная поза может вызвать или усугубить боль в шее или спине, затруднить дыхание, усилив обструктивное апноэ, и даже привести к более медленному отфильтровыванию токсинов из мозга.

Существуют три самые распространенные позы: на спине, на боку и на животе.

Сон на спине

Эта поза считается самой полезной и здоровой. В этой позиции позвоночник ровный, нагрузка на мышцы спины и шеи небольшая. К тому же сон на спине благотворно влияет на кожу. У женщин эта поза предотвратит появление морщин на лице, в зоне декольте и на груди. При изжоге врачи советуют спать на спине со слегка приподнятой головой на небольшой подушке.

Однако сон на спине противопоказан людям, которые испытывают боли в позвоночнике и пояснице, а также женщинам на поздних сроках беременности.

[ + – ] Сон на спине считается самым полезным и здоровым Фото: healthline.com

Сон на боку

Эта поза является самой популярной. По подсчетам ученых, около 41% людей спят в позе эмбриона – свернувшись калачиком на боку и согнув колени. Некоторые исследования показывают, что в этой позе спят больше женщин, чем мужчин, хотя другие исследования это оспаривают.

Эта поза может быть хорошим выбором для беременных, поскольку улучшает кровообращение как для матери, так и для плода.

По мнению ученых, именно в положении на боку лучше всего выводятся токсины из мозга. В этой позе улучается кровообращение и уменьшается храп. Однако сон на боку вреден для пищеварения и может спровоцировать изжогу. Он также не подходит тем, у кого есть какие-либо формы артрита.

Сон на боку не лучшим образом сказывается на состоянии кожи, особенно у представительниц прекрасного пола, провоцируя морщины. Кроме того, при постоянном сне на боку у них растягивается связка Купера на груди, что приводит к обвисанию бюста. Тем, кто не может отказаться от такого сна, лучше воспользоваться подушкой для поддержания груди, а женщинам с большими формами для дополнительной поддержки можно спать в бюстгальтере.

Если во сне у вас болят бедра, положите подушку между колен, чтобы уменьшить давление.

[ + – ] Сон на боку – самая распространенная поза Фото: Открытые источники

Сон на животе

Около 7% людей спят на животе. Эта поза считается самой нездоровой. Она облегчает храп, однако усугубляет другие заболевания. Когда человек спит на животе, шея и позвоночник не находятся в нейтральном положении, что может вызвать болезненные ощущения. Сон на животе способен провоцировать давление на нервы и вызывать онемение, покалывание и нервную боль. Поэтому ученые советуют выбрать другую позицию для сна.

Тем же, кто не может отказаться от нее, лучше положить лоб на подушку, выровняв голову и позвоночник и оставив место для нормального дыхания.

[ + – ] Сон на животе чреват проблемами со здоровьем Фото: onhealth.com

Напомним, доктор Евгений Комаровский рассказал, почему сон на животе жизненно необходим людям, переболевшим коронавирусом.