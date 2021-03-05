Солодких снів: в якій позі можна виспатися найкраще

Якісний сон безпосередньо впливає на продуктивність, розумовий та фізичний стан людини.

Здоровий сон є одним з найголовніших чинників самопочуття людини, бо дає змогу відновити організм і "зарядити" його на новий день.

Наукою доведено, що уві сні кожен з нас проводить близько третини свого життя. Недосипання негативно впливає на пам'ять, уповільнює реакцію, пригнічує емоції та фізичні ресурси.

Вчені зазначають, що людина повинна спати не менше шести годин на добу, а ще краще — вісім. Якщо час сну менший — це надає такий самий негативний вплив на організм, як і недосипання. Коли це трапляється час від часу — нічого страшного, але якщо короткий сон спостерігається більше двох тижнів, то він позначиться на самопочутті та стані тіла.

Для якісного сну також важливе положення, в якому спить людина. Неправильна поза може викликати або посилити біль в шиї або спині, утруднити дихання, посиливши обструктивне апное, і навіть привести до більш повільного відфільтровування токсинів з мозку.

Існують три найпоширеніші пози: на спині, на боці і на животі.

Сон на спині

Ця поза вважається найкориснішою і здоровою. У цій позиції хребет рівний, навантаження на м'язи спини і шиї невелике. До того ж сон на спині позитивно впливає на шкіру. У жінок ця поза запобігає появі зморшок на обличчі, в зоні декольте і на грудях. При печії лікарі радять спати на спині з трохи піднятою головою на невеликій подушці.

Однак сон на спині протипоказаний людям, які відчувають біль у хребті та попереку, а також жінкам на пізніх термінах вагітності.

[ + – ] Сон на спині вважається найкориснішим і здоровим Фото: healthline.com

Сон на боці

Ця поза є найпопулярнішою. За підрахунками вчених, близько 41% людей сплять в позі ембріона — згорнувшись калачиком на боці і зігнувши коліна. Деякі дослідження показують, що в цій позі сплять більше жінок, ніж чоловіків, хоча інші дослідження це заперечують.

Ця поза може бути хорошим вибором для вагітних, оскільки покращує кровообіг як для матері, так і для плоду.

На думку вчених, саме в положенні на боці найкраще виводяться токсини з мозку. У цій позі покращується кровообіг і зменшується хропіння. Однак сон на боці шкідливий для травлення і може спровокувати печію. Він також не підходить тим, у кого є будь-які форми артриту.

Сон на боці не кращим чином позначається на стані шкіри, особливо у представниць прекрасної статі, провокуючи зморшки. Крім того, при постійному сні на боці у них розтягується зв'язка Купера на грудях, що призводить до обвисання бюста. Тим, хто не може відмовитися від такого сну, краще скористатися подушкою для підтримки грудей, а жінкам з великими формами для додаткової підтримки можна спати в бюстгальтері.

Якщо уві сні у вас болять стегна, покладіть подушку між колін, щоб зменшити тиск.

[ + – ] Сон на боці — найпоширеніша поза Фото: Открытые источники

Сон на животі

Близько 7% людей сплять на животі. Ця поза вважається хворою. Вона полегшує хропіння, однак посилює інші захворювання. Коли людина спить на животі, шия і хребет не знаходяться в нейтральному положенні, що може викликати хворобливі відчуття. Сон на животі здатний провокувати тиск на нерви і викликати оніміння, поколювання і нервову біль. Тому вчені радять вибрати іншу позицію для сну.

Тим, хто не може відмовитися від неї, краще покласти лоб на подушку, вирівнявши голову і хребет і залишити місце для нормального дихання.

[ + – ] Сон на животі загрожує проблемами зі здоров'ям Фото: onhealth.com

Нагадаємо, доктор Євген Комаровський розповів, чому сон на животі життєво необхідний людям, що перехворіли коронавірусом.